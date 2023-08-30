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В Анкаре стартовал крупнейший в мире фестиваль авиации, космонавтики и технологий
Крупнейший в мире фестиваль авиации, космонавтики и технологий TEKNOFEST 2023 стартовал в Анкаре. В рамках фестиваля, организованного турецким фондом T3 и Министерством промышленности и технологий страны, проходит выставка технологических достижений турецких инженеров, конкурсы среди изобретателей, а также неповторимые авиашоу с участием команды турецких асов «Турецкие звезды» и Solo Türk. TEKNOFEST в Анкаре проходит с 30 августа по 3 сентября на территории столичного аэропорта Этимесгут. #TEKNOFEST #TEKNOFEST2023 #Турция #Анкара #фестиваль
В Анкаре стартовал крупнейший в мире фестиваль авиации, космонавтики и технологий / Others
30 августа 2023 г.
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