В Анкаре стартовал крупнейший в мире фестиваль авиации, космонавтики и технологий

Крупнейший в мире фестиваль авиации, космонавтики и технологий TEKNOFEST 2023 стартовал в Анкаре. В рамках фестиваля, организованного турецким фондом T3 и Министерством промышленности и технологий страны, проходит выставка технологических достижений турецких инженеров, конкурсы среди изобретателей, а также неповторимые авиашоу с участием команды турецких асов «Турецкие звезды» и Solo Türk. TEKNOFEST в Анкаре проходит с 30 августа по 3 сентября на территории столичного аэропорта Этимесгут. #TEKNOFEST #TEKNOFEST2023 #Турция #Анкара #фестиваль