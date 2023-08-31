ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Красочный фейерверк и турецкий флаг на исторических зданиях в честь Дня Победы
101-ю годовщину победы в битве при Думлупынаре в Стамбуле отметили грандиозным фейерверком. Также в честь Дня Победы исторические здания в Анкаре и Стамбуле подсветили цветами флага Турции, а на Галатской башне провели световое шоу, рассказывающее о победе турецкой армии под руководством Мустафы Кемаля (Ататюрка) над войсками европейских захватчиков в 1922 году. #Турция #Ататюрк #ДеньПобеда #победа #Эрдоган #Анкара #световоешоу #Стамбул #фейерверк
Красочный фейерверк и турецкий флаг на исторических зданиях в честь Дня Победы / Others
31 августа 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us