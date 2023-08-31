Красочный фейерверк и турецкий флаг на исторических зданиях в честь Дня Победы

101-ю годовщину победы в битве при Думлупынаре в Стамбуле отметили грандиозным фейерверком. Также в честь Дня Победы исторические здания в Анкаре и Стамбуле подсветили цветами флага Турции, а на Галатской башне провели световое шоу, рассказывающее о победе турецкой армии под руководством Мустафы Кемаля (Ататюрка) над войсками европейских захватчиков в 1922 году. #Турция #Ататюрк #ДеньПобеда #победа #Эрдоган #Анкара #световоешоу #Стамбул #фейерверк