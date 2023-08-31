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Ураган «Идалия» разрушил жилой дом во Флориде
Во Флориде из-за урагана «Идалия» разрушился жилой дом.По классификации Национального центра США по слежению за ураганами (NHC), это ураган третьей степени (с порывами ветра до 200 км/ч). «Идалия» рушит дома, дороги и линии электропередач. Во Флориде без света оказались 280 тысяч потребителей, а в штате Джорджия, куда направилась ослабевшая «Идалия», – около 160 тысяч. Во временные убежища эвакуированы около 4 500 человек. #США #Флорида #ураган #Идалия #разрушения
Ураган «Идалия» разрушил жилой дом во Флориде / Others
31 августа 2023 г.
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