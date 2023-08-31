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В Испании на томатные бои потратили около 120 тонн помидоров
В испанском городке Буньоль состоялся традиционный фестиваль La Tomatina, в рамках которого 15 тысяч участников бросались помидорами. После 2-часового боя улицы города и река Барранко де ла Вента окрасились красным цветом. Всего было использовано 6 грузовиков, это около 120 тонн помидоров. #Испания #Буньоль #LaTomatina #помидоры #томаты #фестиваль
В Испании на томатные бои потратили около 120 тонн помидоров / Others
31 августа 2023 г.
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