В Испании на томатные бои потратили около 120 тонн помидоров

В испанском городке Буньоль состоялся традиционный фестиваль La Tomatina, в рамках которого 15 тысяч участников бросались помидорами. После 2-часового боя улицы города и река Барранко де ла Вента окрасились красным цветом. Всего было использовано 6 грузовиков, это около 120 тонн помидоров. #Испания #Буньоль #LaTomatina #помидоры #томаты #фестиваль