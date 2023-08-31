Анкара принимает самый большой в мире фестиваль авиации и техники

В Анкаре стартовал Технофест — фестиваль авиации, космонавтики и технологий. Он считается крупнейшим в мире и посвящен 100-летию образования Турецкой Республики. Именно поэтому Технофест было решено провести сразу в трех городах — Стамбуле, Анкаре и Измире. В Анкаре фестиваль запомнится участием большого числа студентов и молодых предпринимателей, которые представили свои разработки. ТRТ на русском побывало на Технофесте в первый день его работы. #trtнарусском #турция #технофест #технофест2023 #анкара #анкаратехнофест #анкара🇹🇷 #teknofest #teknofest2023 #фестиваль #турция2023 #технологии #технологиибудущего #вертолеты #техника #военные #трт #новости