Вопрос возобновления зерновой сделки был главной темой переговоров глав МИД Турции и России Хакана Фидана и Сергея Лаврова, Анкара надеется на возобновление инициативы. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Турции на пресс-конференции в Москве по итогам встречи.

«Вопрос активизации черноморской зерновой инициативы стоял в центре внимания нашей повестки дня. Мы сделали акцент на определяющей роли инициативы с точки зрения глобальной продовольственной безопасности и стабильности в Черноморском регионе», — сказал Фидан.

По его словам, Турция и ООН подготовили новые пакеты предложений по зерновой сделке. В Анкаре считают, что они станут подходящей основой для «оживления» инициативы.

Хакан Фидан подчеркнул, что приостановка соглашения влияет на обеспечение глобальной продовольственной безопасности: «При участии нашей страны в содействии с ООН подготовлены новые пакеты предложений. Мы считаем, что это подходящая основа для активизации инициативы, для ее оживления».

По его словам, стороны рассмотрели очень много «технических деталей» по возобновлению соглашения, что стало подготовкой к встрече президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина: «Представим их нашим лидерам, уже на предстоящих переговорах лидеры стран детально их обсудят. Наши усилия в этом направлении будут продолжены».

«Безусловно, помимо двухсторонней повестки дня у нас насыщенный диалог и практическое сотрудничество по региональным и международным делам. Все это требует регулярной сверки часов. Убежден, что сегодняшняя встреча будет полезной и позволит представить добротные рекомендации на рассмотрение наших лидеров», — сказал Сергей Лавров.

Лавров добавил, что президенты стран регулярно общаются в последнее время, и отметил «динамичное развитие двусторонних отношений», а также продолжение «интенсивного, доверительного политического диалога».

«Состоялось несколько телефонных разговоров, очные встречи, и на ближайшее время планируется очередной неформальный саммит, на котором будут рассмотрены все направления нашего партнерства», — сказал министр (цитата по ТАСС).

«Мы обсудили инициативу России об организации поставок в Турцию российского зерна объемом до 1 млн т по льготной цене для последующей переработки на турецких предприятиях и отправки в наиболее нуждающиеся страны мира», — рассказал Лавров.

Этот вопрос обсуждается также с партнерами из Катара, которые готовы принять участие в финансовой составляющей этой инициативы. указал Лавров.

«Мы довели до турецких партнеров наше понимание того, что необходимо сделать, на Западе прежде всего, для восстановления этой инициативы», — сказал Лавров, добавив, что Россия готова возобновить сделку «в тот же день», когда будут выполнены ее требования.

Россия также готова нарастить поставки газа в Турцию, в том числе путем создания в стране газораспределительного центра, отметил Лавров.

«Со своей стороны мы подтвердили приверженность России всем договоренностям о наращивании экспорта природного газа, в том числе путем реализации инициативы глав наших государств о создании в Турции единого газораспределительного хаба», — сказал он.

Российский министр также отметил, что в ближайшей перспективе в Турции состоится заседание межправительственной комиссии двух стран.

1 сентября министр иностранных дел Турции Хакан Фидан также проведет переговоры с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.

«Мы исходим из того, что у войны не может быть победителей. Мы не отказывались от усилий по мирному урегулированию конфликта в Украине и намерены продолжить посреднические усилия в этом направлении», — указал Хакан Фидан.

Анкара прилагает активные усилия по возобновлению черноморской зерновой инициативы. В пятницу глава МИД Турции Хакан Фидан посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.