На прошлой неделе глава министерства энергетики Великобритании Грант Шеппс посетил Киев и заявил, что Лондон выделит 192 млн фунтов стерлингов (порядка $245 млн) на закупку ядерного топлива.

«Это гарантия, что мы поможем Украине убедиться, что их ядерное топливо не будет поставляться из России в будущем, — сказал Шеппс агентству Reuters. –— Эти деньги гарантируют, что оно придет из куда более надежных источников».

Одним из них, по словам министра, станет консорциум Urenco, на треть принадлежащий правительству Великобритании. Стоит отметить, что министр Грант Шеппс известен тем, что лично принял у себя дома украинскую семью.

До начала войны в Украине успешно работали четыре атомных электростанции: Запорожская, Хмельницкая, Ровенская и Южно-Украинская. На них, как пишет российское издание РБК, «работали 15 энергоблоков, из них 13 с реакторами типа ВВЭР-1000, два — ВВЭР-440. Все они строились при СССР под топливо, которое сегодня производит «Росатом»». Однако в 2022 году российские войска заняли город Энергодар, где расположена Запорожская АЭС, и станция больше не подчиняется украинским атомщикам.

Как отметил в беседе с TRT на русском эксперт по атомной энергетике в Bellona Environmental Transparency Center Дмитрий Горчаков, западные союзники вполне могут обеспечить работоспособность украинской атомной энергетики, хотя это будет и нелегко.

«Спустя полтора года войны мы видим, что украинские АЭС функционируют и продолжают обеспечивать половину всей выработки электроэнергии в стране, как и до войны. Хотя в целом это потребление снизилось, а крупнейшая АЭС Украины, Запорожская АЭС, продолжает оставаться вне контроля ВСУ, – сказал эксперт.

По словам Горчакова, тем не менее «отказ от поставок из России — это болезненный процесс, связанный с необходимостью решения многих технических, организационных и экономических проблем»: «Поэтому другие страны Восточной Европы, зависящие от поставок топлива из России, при всем желании не могут отказаться от него быстро. Однако Украина уже много лет шла по этому пути. Еще до войны она смогла перевести половину своих энергоблоков на американское топливо от Westinghouse. Поэтому по крайней мере многие лицензионные и эксплуатационные вопросы были отработаны и их не придется решать с нуля».

Как отметил Дмитрий Горчаков, за время войны Киев подписал ряд важных контрактов, обеспечивающих почти всю топливную цепочку для своих АЭС от поставок урана до сборки топливных кассет особого типа, которые подходят для советских реакторов.

«Поставлять уран и услуги по его конверсии будет канадская компания Cameco. Обогащаться его сейчас вызвалась помочь Великобритания, где есть один из обогатительных заводов компании Urenco. А собственно сборка топливных кассет, с небольших количеством деталей из Украины, будет на заводе Westinghouse в Швеции. Непростая логистика, но так работает весь западный мир», — рассказал эксперт. Но есть и уязвимое место.

«Остается вопрос о том, насколько легко в ближайшие год-два удастся пройти сложный период адаптации и перенастройки всей логистики, не случится ли пауз и задержек, хватит ли старых запасов на это время и так далее. Не исключено, что могут возникнуть проблемы и задержки, вызванные, например, неготовностью части топлива для двух реакторов ВВЭР-440 на Ровенской АЭС, где только предстоят процедуры опытной эксплуатации. А также с модернизацией и лицензированием части других блоков с реакторами ВВЭР-1000 на американское топливо, не говоря уже о сложностях, связанных с военными действиями», — указывает Горчаков.

Но в целом Украина, как крупнейшая страна, эксплуатирующая советские реакторы за пределами России, для российского атомного рынка окончательно потеряна, и будет переходить на западные поставки и собственное производство, резюмирует специалист.

Ранее западные СМИ писали, что атомная энергетика — одна из немногих сфер, в которых страны ЕС и НАТО не решаются вводить санкции против России, так как сами зависят от продукции «Росатома». Хотя президент Украины Владимир Зеленский и страны с наиболее резкой антироссийской позицией, такие как Литва, предлагали ударить по российской атомной отрасли, такая мера не нашла поддержки. Правда, еще весной прошлого года Финляндия, ранее сотрудничавшая с «Росатомом», разорвала контракт на строительство АЭС «Ханхикиви-1», несмотря на то, что немало работ уже было выполнено. Российская сторона считает действия финнов неправомерными и намерена взыскать крупную неустойку через международный арбитраж.