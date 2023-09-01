Новая посредническая инициатива Парижа по урегулированию внутриливанских противоречий столкнулась с проблемами задолго до ранней стадии запуска. После того, как спецпосланник французского президента Жан-Ив Ле Дриан предложил всем силам местного парламента согласовать параметры межпартийного диалога для того, чтобы достичь консенсуса по поводу президентских выборов, оппозиционный блок, куда входят «Ливанские силы», партия «Катаиб» и ряд независимых партнеров, заявил о недоверии к переговорной концепции.

«Единственная приемлемая форма переговоров в течение ограниченного периода времени — это та, которую проведет следующий президент вскоре после своего избрания», — говорится в сообщении альянса.

Ле Дриан побывал в Бейруте с визитом 25 июля с задачей переговорить с широким спектром политиков. Если верить местным изданиям, это был исключительно обмен мнениями, которому предшествовало участие французского дипломата в совещании по Ливану с коллегами из Египта, Катара, Саудовской Аравии и США. Оно проходило в Дохе 17-18 июля.

После этого стало известно, что спецпосланник президента Эмманюэля Макрона направил к представителям всех ключевых партий послание с просьбой представить свои письменные предложения по тому, в какой форме можно было бы запустить внутриливанский диалог. Источники утверждают, что представителей оппозиции смущают как предложенная Парижем эпистолярная форма коммуникации, так и постоянные колебания в его позиции.

Недоверие неслучайно: до недавнего времени французская сторона, как принято считать, широко поддерживала кандидатуру Сулеймана Франжье на пост президента. Это человек, близкий к военизированной шиитской организации «Хезболла» и к президентскому дворцу в Дамаске. Несмотря на то, что само назначение Ле Дриана, как полагают ливанские издания, говорит об отказе Франции делать дальнейшую ставку на Франжье, у многих политиков возникают вопросы: не повернет ли Макрон вспять еще одну инициативу.

Жертвы системы

В последние годы французская дипломатия переживает целую череду неудач на ливанском направлении, которая свидетельствует об углубляющемся дефиците подходов.

После мощного взрыва в порту Бейрута в августе 2020 года Елисейский дворец попытался взять на себя ведущую инициативу в борьбе с экономическими и политическими последствиями трагедии. На фоне случившегося Макрон фактически персонализировал медиаторские усилия, немедленно посетив ближневосточную страну и раздав местным политикам щедрые обещания: создать эффективное правительство, наложить санкции на противодействующие политическому урегулированию элементы и организовать международное расследование.

«Четыре года спустя видение президента Макрона не было реализовано, –– отмечают исследователи. –– Никаких реформ не было проведено, внутреннее расследование было саботировано «Хезболлой» и ее союзниками, а Франция до сих пор не применила санкции».

Двумя последующими провальными инициативами Парижа арабские издания называютготовность поддержать бывшего премьер-министра Саада Харири в усилиях по формированию нового правительства после того, как портовый взрыв уничтожил жизнеспособность предыдущего кабинета, а также идею с выдвижением Франжье в президенты.

Ставка на Франжье, друга лидера сирийского режима Башара Асада, спровоцировала отдельный шквал критики в адрес Пятой республики. Елисейскому дворцу не помешало прорабатывать идею с его выдвижением даже то, что политика во французской прессе называли «воплощением кошмара подавляющей части ливанского населения всех убеждений из-за клиентелизма, отсутствия дальновидности и связей с нечестными бизнесменами».

Так или иначе, но в июне этого года депутаты парламента не выбрали ни Франжье, ни составившего ему конкуренцию бывшего министра финансов Джихада Азура, условного технократа. Причина –– отсутствие кворума из-за блокирующих действий «Хезболлы» и ее шиитских союзников.

«После нескольких лет политического тупика в феврале этого года Франция приняла дипломатов из «квинтета» (туда входят США, Франция, Саудовская Аравия, Катар и Египет. — TRT на русском), чтобы помочь разработать драфт соглашения, призванного предотвратить, казалось бы, неизбежный крах Ливана, –– отмечают эксперты вашингтонского Института Ближнего Востока (MEI). –– Встреча закончилась неудачей во многом из-за разногласий по поводу движущих сил и действующих лиц, ответственных за ливанский кризис, а также необходимых корректирующих международных действий».

Отдельным деструктивным фактором, возможно, стали и не самые лестные формулировки французской дипломатии. В этом плане особое внимание обращают на себя высказывания министра иностранных дел Катрин Колонны, которая назвала ливанцев «жертвами обанкротившейся системы».

Нормальность «Хезболлы»

На фоне растущего государственного долга, достигшего больше $102 млрд, надежды на «план спасения» висят на волоске. «Можно было ожидать большего с точки зрения реализации и утверждения законодательства, –– отмечал глава специальной миссии МВФ Эрнесто Риго. –– Ливан находится в очень опасной ситуации».

Безусловно, многое упирается в апатичность местных элит и их нежелание действовать. Виной тому, неоднократно подчеркивали исследователи, стали клиентско-спонсорские отношения между политической элитой и конкретным сегментом общества, с одной стороны, и между политической элитой и иностранными державами –– с другой.

«Учитывая, что ни угрозы из-за границы, ни устойчивая общественная мобилизация внутри страны не смогли заставить глубоко окопавшихся политиков взять на себя ответственность, необходимы чрезвычайные меры. Ливанцы, вышедшие на улицы с 2019 года, слишком хорошо это понимают. Они последовательно требовали ответственности, отставки политического класса, прекращения сектантски-ориентированной политики и создания правительства технократов», –– обращал внимание бывший представитель ОБСЕ и ООН Храйр Балиан.

Балиан, занимавший в 2008-2021 годах должность директора по разрешению конфликтов в Центра Картера, подчеркивает, что «только внешнее вмешательство может изменить баланс сил». Но следует заметить, что вмешательство вмешательству рознь.

Одним из драйверов нынешнего государственного кризиса принято считать упрямство «Хезболлы», недоговороспособность и дорогостоящие региональные интервенции которой парализовали правительство и отрезали страну от традиционного экономического пути развития ближневосточных стран.

Эксперты MEI полагают, что немалую роль в легитимации «Хезболлы» на внутренней арене сыграло французское посредничество. «Редуцируя неудачу Ливана с системной коррупцией, видение Макрона в Ливане еще глубже нормализует доминирование «Хезболлы» в сфере безопасности и криминальную экономическую модель, которая держит ее на плаву. Четыре года ливанского кризиса показали, что уступка правлению милиции с близоруким акцентом на коррупцию также не спасет экономику», –– пишут исследователи.

По их словам, сейчас настало время, когда и на Францию, игрока, позиционирующего себя как ключевого медиатора в Ливане, необходимо оказать давление, «чтобы она расставила приоритеты».