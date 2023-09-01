Израиль и Ливия продолжают переживать внутренние последствия скандала вокруг негласных переговоров на уровне министров иностранных дел. Импульс обеспечил обнародованный факт встречи, которая состоялась в Риме при международном посредничестве. Обстоятельства, при которых две страны, не имеющие дипломатических отношений, без публичных обоснований пошли на открытие канала коммуникации, с одной стороны, разочаровали ливийскую общественность, а с другой –– усилили противоречия внутри израильского истеблишмента.

Близкая к американскому разведсообществу аналитическая компания Stratfor зафиксировала, что ситуацией вокруг контактов в Италии, которые премьер-министру Абдель Хамиду Дбейбе пришлось дезавуировать публично, пытаются воспользоваться оппозиционные Триполи силы. В некоторых районах бывшей Джамахирии продолжаются протестные выступления, участники которых критикуют попытки установить любые отношения с Израилем и требуют пересмотра внешнеполитической линии Правительства национального единства (ПНЕ).

Сейчас Ливию хотят подтолкнуть к очередной попытке централизованно избрать общие органы власти. Предыдущий электоральный цикл, запланированный на 2021 год, так и не был запущен. Руководитель миссии ООН по поддержке Ливии Абдулай Батили не так давно заявлял, что голосование –– единственный способ «склеить» страну воедино. Дипломат подчеркнул: ооновская миссия работает над тем, чтобы помочь ливийцам найти такой выход из военно-политического кризиса, который бы позволял не отдавать предпочтения той или иной фракции.

Это означает, что любой скандал будет помещен в контекст потенциальной предвыборной борьбы.

С последствиями дипломатического инцидента пришлось столкнуться и главе МИД Израиля Эли Коэну, который был раскритикован противоположным политическим лагерем за сам факт утечки информации о переговорах. Глава парламентской оппозиции Яир Лапид, имевший опыт руководства министерством иностранных дел, назвал инцидент с обнародованием деталей встречи с коллегой Коэна –– Наджлой Мангуш –– «дилетантским, безответственным и серьезным просчетом». Оппоненты правящей коалиции в Израиле призвали главу МИДа к отставке.

Ответственность за переговоры

Первыми пространство для дискуссий открыли массовые сообщения израильских СМИ о состоявшейся встрече между Коэном и Мангуш в Италии. С подачи неназванных официальных лиц издания указали на то, что в ходе исторических переговоров министры иностранных дел обсудили гуманитарную помощь бывшей Джамахирии и возможное присоединение североафриканской страны к Авраамовым соглашениям –– патронируемой США серии сделок о восстановлении полноформатных отношений между Израилем и странами арабского мира.

Общественное мнение Ливии курс на такую «оттепель» не оценило. Районы, контролируемые правительством Триполи, превратились в пространство уличных демонстраций. Премьер-министр Абдель Хамид Дбейба был вынужден публично внести конкретику в позицию ПНЕ: встреча, по его словам, была личной инициативой Мангуш, которая, как следовало из заявления, не имела санкции на подобные консультации. Сама Мангуш, уже замеченная в излишней самодеятельности, оказалась в результате смещена с поста министра иностранных дел.

МИД Израиля, в свою очередь, представил свои уточнения: внешнеполитическое ведомство заявило, что утечки о переговорах исходили не от него. Тем не менее, на уровне полуанонимных источников в СМИ Министерство иностранных дел успели раскритиковать представители разведывательного сообщества. От скандала попытался дистанцироваться премьер-министр Биньямин Нетаньяху: его канцелярия как бы невзначай издала директиву, требующую, чтобы все секретные дипломатические встречи были согласованы его офисом.

Несколько американских собеседников издания Axios рассказали, что обнародованием информации оказалась недовольна и администрация президента США Джозефа Байдена, которая в очередной раз хотела представить себя эффективным медиатором в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Открытие переговорного канала стало ее инициативой: в январе Ливию посетил директор ЦРУ Уильям Бернс, который в беседе с Дбейбой высказался за то, чтобы Триполи пошел на нормализацию ливийско-израильских отношений.

Социологическая реальность

Администрация Байдена примерно в течение двух лет работала над тем, чтобы заставить Ливию присоединиться к Авраамовым соглашениям, делятся подробностями источники Axios. Не секрет, что игра вокруг реактивации табуированных отношений служит для Белого дома средством накопления политического капитала дома. Чем ближе активная фаза предвыборной президентской кампании в США, тем выше заинтересованность Овального кабинета в расширении списка подписантов Авраамовых соглашений. На очереди –– Саудовская Аравия.

Однако Вашингтон в погоне за очередным триумфом быстрого приготовления не учитывает главного фактора: настроений в арабском мире.

Прошлогодние опросы общественного мнения в арабских странах демонстрируют, что интерес к концепции установления полноформатных отношений с Израилем качественно снижается. Так, процент тех, кто воспринимает идею такой «оттепели» положительно, колеблется в пределах от 19% до 25% в Саудовской Аравии, Бахрейне и Объединенных Арабских Эмиратах. Это входит в контраст с показателями 2020 года, когда администрация экс-президента Дональда Трампа только запустила инициативу: тогда уровень поддержки Авраамовых соглашений достигал около 40%.

Неготовность общественного мнения к шагу по признанию государственности Израиля –– то, чего требуют соглашения о нормализации, –– является самым высоким для регионов Машрика и Магриба, подтверждают данные Индекса арабского мнения –– мониторинга настроений в примерно 15 странах, который ежегодно проводит Арабский центр в Вашингтоне. Согласно последним опросам, около 96% респондентов, представляющих Ливию, выступают против признания израильской государственности. Впереди по этому показателю только Алжир и Мавритания (99%).

Это результат стабильной поддержки палестинского досье, говорят эксперты.

«Несмотря на комментарии, подчеркивающие региональную нормализацию как главную цель администрации Байдена, отдавать приоритет Ливии в этом процессе означало бы помещать телегу впереди лошади», –– замечает Бен Фишман, старший научный сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики (WINEP).

Это реальность, которую необходимо учитывать США при очередной попытке надавить на потенциальных подписантов. Именно поэтому глава еврейской общины Ливии Рафаэль Лусон, которого называют одним из первых проектировщиков израильско-ливийского сближения, пояснил, что отговаривал дипломатических представителей двух стран от негласной встречи в Риме.

«Я сказал им, что сейчас не время, и что у Ливии есть внутренние проблемы, которые ей нужно решить», –– заявил он, выступая в телеэфире.