Европейские ученые считают, что 53% горнолыжных курортов в Европе могут столкнуться с нехваткой снега, если средняя температура на Земле вырастет на 2°C. Об этом сообщает издание Nature Climate Change (NCC) со ссылкой на исследование ученых университетов французского Гренобля и австрийского Граца.

Даже если мир остановит глобальное потепление на целевом уровне Парижского климатического соглашения в 1,5°C, как минимум 30% из 2234 курортов континента все равно рискуют остаться без снега, уточняют авторы доклада.

Горнолыжные курорты на больших высотах, например, в странах Северной Европы, а также во французских, швейцарских и австрийских Альпах, могут снизить климатический риск за счет механического производства снега.

Но, согласно исследованию, это будет мало полезно для курортов южнее и на более низких высотах, поскольку производство искусственного снега требует большого количества воды. Это станет нерентабельным, констатируют ученые.

Половина горнолыжных курортов мира находится в Европе, они приносят ежегодно около $30 млрд и играют ключевую роль в поддержании местных экономик. Отрасль серьезно пострадает от нехватки снега уже в ближайшие годы, констатируют авторы статьи.

Больше всего рискуют остаться без снега ФРГ и Швейцария

Используя среднее количество снегопадов за 1961-1990 годы в качестве эталона, ученые объединили региональные климатические модели с данными об условиях оснежения, а также геопространственными данными о горных районах, курортах и отдельных лыжных трассах.

В исследовании изучалось, как курорты по всей Европе — от Британских островов до Средиземноморского бассейна — отреагируют на различные уровни глобального потепления: 1,5°С, 2°С, 3°С и 4°С.

Поверхность Земли в среднем уже прогрелась на 1,2°С, что усиливает экстремальные погодные условия по всему миру, отмечают ученые. Если ситуация ухудшится и средняя температура Земли увеличится на 4°С, то проблема дефицита снега затронет уже 98% курортов. В Парижском соглашении по климату от 2015 года прописана задача — удержать прирост глобальной средней температуры ниже 2°С к 2100 году.

Если мир потеплеет на 2°С выше уровня середины XIX века и без искусственного снега, 100% горнолыжных курортов столкнутся с очень высоким риском нехватки снега. Больше всего пострадают Альпы в Германии и Швейцарии. Соответствующий риск для Швейцарских Альп составляет 87%.

Как ранее писал TRT на русском, Гольфстрим из-за глобального потепления может исчезнуть уже в 2025 году.

Система течений Атлантического океана, известная как Атлантическое меридиональное океаническое течение (AMOC) может исчезнуть в течение нескольких десятилетий, если планета продолжит нагреваться. Это в том числе приведет к исчезновению Гольфстрима и катастрофическим изменениям климата во всем мире.

AMOC играет решающую роль в формировании климата планеты — от течений зависит погода на большинстве континентов. Малейшие изменения будут иметь огромные последствия, отмечают ученые Копенгагенского университета. Это приведет к гораздо более суровым зимам, повышению уровня моря в Европе и США, а также к смещению сезона дождей в тропических широтах.