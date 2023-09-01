Индия не пригласила президента Украины Владимира Зеленского на саммит G20, который планируется в Нью-Дели с 9 по 10 сентября. В МИДе объяснили, что на форуме обсуждают экономические вопросы, а не вопросы глобальной безопасности. В ведомстве при этом отметили, что приглашение получили «все члены «двадцатки»», помимо них на саммите также могут появиться представители Алжира, Бангладеш, Египта, Испании, Нидерландов, Омана и Сингапура.

В последнее время Нью-Дели старается повысить свой статус на международной арене. Во время встречи с журналистами 16 августа министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил о стремлении страны стать сверхдержавой. «Мы экономика размером $3,5 трлн, но все еще есть вызовы... Существует возможность того, что мы станем развитой страной. Так что я бы не стал преуменьшать наши достижения, но еще очень много реформ предстоит провести», — пояснил глава МИДа.

Согласно данным Всемирного банка, Индия с населением 1,2 млрд человек считается одной из самых быстрорастущих экономик мира. В июле американский инвестиционный банк Goldman Sachs опубликовал прогноз о том, что к 2075 году страна вроде как обгонит Японию, Германию и США, а размер ее экономики может составить $52,5 трлн, в то время как у Китая — $57 трлн, а у США — $51,5 трлн.

Выступая с обращением к нации в Красном форте Дели по случаю 76-й годовщины обретения независимости, премьер-министр страны Нарендра Моди пообещал Индии «тысячу лет величия» после «тысячи лет порабощения». Он отметил, что за последние десять лет Индия, поднявшись с 10-го на 5-е место среди экономик мира, становится «голосом глобального юга».

О претензиях страны на лидерство на «Глобальном юге» индийский премьер-министр говорил и во время недавней встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. Стороны также обсуждали контракты на покупку вооружений, в частности, дронов, трансфер технологий, в том числе в ВПК.

Свобода маневра

Став независимой в 1947 году, Индия изначально ставила перед собой цели войти в число ведущих держав мира, но подкрепить свои выступления на международной арене она могла лишь поддержкой дружественных ей азиатских и африканских стран, входивших в Движение неприсоединения.

В 1990-х Нью-Дели также стал проводить политику ориентации на Восток, которая помогла создать прочные связи со странами Восточной и Юго-Восточной Азии. Однако впоследствии Индия не стала ограничиваться этим регионом. Сыграло свою роль геостратегическое положение между растущим Китаем, нефтегазовым Ближним Востоком и набирающей силу экономикой Африки.

Особенность политики Индии заключается в том, что страна предпочитает избегать четких формулировок по большинству острых вопросов в мировой политике, ограничиваясь лишь общими формулировками, что дает максимальную свободу маневра.

Вместе против Китая

Сейчас одна из главных проблем для страны — усиление мощи Пекина. Чтобы уравновесить китайское влияние, Индия наряду с Австралией, США и Японией вошла в проект американского «квартета» (Indo-Pacific Quad).

Нью-Дели и Вашингтон дают понять, что готовы предпринять совместные усилия по противодействию Пекину за пределами Индо-Тихоокеанского региона и на Ближнем Востоке. В мае советник премьер-министра Индии по нацбезопасности Аджит Довал встретился с коллегами из США и ОАЭ. На встрече также присутствовал кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман.

Стороны обсуждали совместный инфраструктурный проект, который бы соединил Индию с Ближним Востоком с помощью железной дороги, автомобильных дорог и морских портов. Идея создать такой проект возникла во время встречи группы I2U2, в которую входят Индия, ОАЭ, США и Израиль.

Нью-Дели активно развивает отношения со странами Персидского залива. Во-первых, этот регион — крупный экономический партнер Индии, источник нефти и газа, к тому же там живут 8,9 миллиона индийцев. Из стран Ближнего Востока в Индию ежегодно поступает 50% денежных переводов на общую сумму свыше 80 млрд долларов. Во-вторых, регион Персидского залива — связующее звено Нью-Дели с Центральной Азией и Афганистаном.

Индии удалось установить крепкие связи на Ближнем Востоке не только с арабскими монархиями, но также с Израилем — одним из крупнейших поставщиков оборонной техники для Нью-Дели, а также с Ираном.

Несмотря на ряд спорных вопросов, связанных прежде всего с близкими отношениями Турции и Пакистана, Анкара и Нью-Дели активно развивают экономические отношения. Объем двусторонней торговли приближается к 10 млрд долларов. Индия заключила с консорциумом из пяти ведущих верфей Турции TAIS контракт на строительство военного корабля стоимостью 2,3 млрд долларов. Помимо этого, турецкая компания Savronik завершила связанный с министерством обороны проект прокладки тоннеля на шоссе Лех-Манали в Индии.

На саммите Шанхайской организации сотрудничества, который проходил в сентябре 2022 года в Узбекистане, Моди встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Индия одной из первых отреагировала на разрушительное землетрясение в Турции 6 февраля: уже на следующий день в Турцию вылетела индийская группа спасателей, а к вечеру 7 февраля в пострадавшем районе заработал индийский полевой госпиталь с аппаратами ИВЛ и другим оборудованием. 29 мая индийский премьер поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием и выразил уверенность, что «двусторонние связи и сотрудничество Нью-Дели и Анкары по глобальным вопросам продолжат развиваться».

За все хорошее, против всего плохого

Роль Индии на международной арене была довольно сильной практически сразу после того, как страна стала независимой, отметил в беседе с TRT на русском руководитель Группы Южной Азии и региона Индийского океана Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Алексей Куприянов.

«Страна была членом Лиги Наций и стала страной-основательницей ООН еще до своей независимости. К тому же во время холодной войны Индия — была одним из лидеров движения неприсоединения, ее внешнеполитическая роль была очень высока. После окончания холодной войны ее роль просела — индийское мнение стало гораздо меньше интересовать всех мировых игроков. Сейчас оно опять растет, но на этот раз с опорой на экономические достижения», — пояснил политолог.

Аналитик отметил, что Индия — страна с ядерным оружием, с собственной арктической и антарктической программой, с одним из самых высоких темпов экономического роста.

«Игнорировать ее нельзя. Позиция индийцев на мировой арене заключается в том, что они стараются не вылезать за пределы своего Индо-Тихоокеанского региона, а концентрироваться преимущественно на нем, создавая программы культурного, экономического, технического характера, инициируя сотрудничество в сфере безопасности. Мир Нью-Дели обычно призывает к совместному экономическому развитию, борьбе с глобальным потеплением», — подчеркнул эксперт.

По его словам, в регионе Индия хочет показать себя интегрирующей силой, создающей вокруг себя зону процветания. «А за пределами Индо-Тихоокеанского региона она стремится быть ответственной державой, выступающей за все хорошее, против всего плохого», — подытожил эксперт.

Сидеть за столом переговоров

Почётныйнаучный сотрудник фонда Observer Research Foundation в Нью-ДелиНандан Унникришнан в разговоре с TRT на русском отметил, что роль Индии в международной политике в последнее время изменилась.

«Это большая страна с самым большим населением в мире, пятая экономика мира. Государство имеет определенный удельный вес, так что это будет отражаться на международных отношениях. У Индии много разногласий с существующей системой миропорядка, она хочет определенных изменений, хочет сидеть за столом переговоров, где решаются правила этого мира», — рассказал аналитик.

Он подчеркнул, что страна старается уделять внимание как ситуации внутри региона, так и за его пределами. «Например, когда произошел кризис в Шри-Ланке, Индия помогла ей стабилизироваться, дав миллиарды долларов, пока не подключились другие страны. Нью-Дели активно выступает за борьбу с климатическими изменениями, Индия — одна из лидеров по созданию Международного солнечного альянса (International Solar Alliance), участвует в БРИКС, ШОС, QUAD — это все стремление Нью-Дели играть более активную роль в мировой политике», — резюмировал эксперт.