Турция готовится обнародовать далеко идущую стратегию «‎‎Модель Алеппо» — она позволит примерно 3,3 млн сирийских беженцев в стране безопасно вернуться на родину. Об этом пишет TRT World.

Миграционные группы и МВД предприняли существенные шаги по надзору за репатриацией лиц, ищущих убежища.

За последнее десятилетие Турция приняла порядка 3,3 млн сирийцев, искавших убежища от преследований и насилия. В 2011 году в Сирии началась гражданская война, она вынудила миллионы граждан покинуть страну.

Режим Асада жестоко подавил продемократические демонстрации. Это подготовило почву для конфликта, который привел к гибели более полумиллиона сирийцев и оставил более 15,3 млн человек нуждающимися в гуманитарной помощи.

МВД Турции поддерживает принцип безопасного, добровольного и достойного возвращения сирийцев на родину. Министерство способствует репатриации сирийских беженцев в пределах установленных безопасных зон для гражданского населения. Модель Алеппо можно рассматривать как компонент этой всеобъемлющей инициативы по репатриации, уточняет TRT World.

Омар Аль-Харири, сирийский журналист из Дараа, в беседе с TRT заявил, что эта модель кажется очень многообещающей.

«Это может решить одну из самых важных проблем, от которой страдает население северной Сирии. Экономически восстанавливая эти безопасные районы и предоставляя возможности трудоустройства, тем самым повышая уровень жизни, эта модель может подтолкнуть беженцев вернуться, а также стать мотивацией для тех, кто опасается, что останется без работы и в бедности по возвращении», — отметил журналист.

Собеседник TRT оптимистично настроен в отношении модели. Однако подчеркивает: необходимо обеспечить безопасность гражданских лиц после их возвращения домой. «Беженцы хотят вернуться в свои дома, когда это будет безопасно», — уточнил аль-Харири.

Обеспечение безопасности на севере Сирии

Турция признает, что обеспечение безопасности и стабильности регионов Сирии имеет решающее значение для предотвращения продолжающегося потока беженцев из этих дестабилизированных районов.

Нестабильность в регионе отмечена сотрудничеством между режимом Асада и террористическими организациями, такими как ОНС, которых поддерживают США. Это не только создает риски для безопасности гражданского населения, но также создает угрозы безопасности вдоль границ Турции.

Аль-Харири поднимает вопросы об угрозах безопасности, исходящих от террористических группировок, режима Асада и российских авиаударов.

«Если беженец вернется, построит новый дом, откроет бизнес, его жизнь станет лучше. Но кто может гарантировать его безопасность от режима, ОНС или от военных ударов России или Ирана?» — задается вопросом журналист.

Чтобы решить эту постоянную проблему безопасности в регионе, начиная с 2016 года Турция провела контртеррористические операции, как «Щит Евфрата», «Оливковая ветвь» и «Весенний щит». Эти операции освободили территории от таких группировок, как РПК — она внесена в список террористических организаций Турции, США, и ЕС. Группировка и ее сирийский филиал ОНС несут ответственность за гибель более 40 тыс. человек.

Операции Турции создали более безопасные условия для переселения сирийцев, особенно в таких районах, как Африн, Манбидж, Аль-Баб и Идлиб. На сегодняшний день около 554 тыс. сирийцев вернулись из Турции в эти регионы.

В этих районах построены новые учебные заведения, медучреждения, организованы промышленные зоны и модернизированная инфраструктура. Сейчас в 107 тыс. временных домах в Идлибе и Африне проживают более 6 млн сирийцев.

Кроме того, в сотрудничестве с Катаром Турция активно строит полностью оборудованные дома. В Идлибе и Африне в течение следующих трех лет планируется построить 240 тыс. домов.

Что нового в модели Алеппо?

Основная цель новой модели — расширить зоны безопасности, созданные благодаря усилиям Турции для гражданского населения, до Алеппо, и реализовать аналогичный подход там.

Основные принципы модели Алеппо: расширить возможности трудоустройства, решить жилищные проблемы и обеспечить безопасные условия жизни в Сирии. Для решения этой проблемы Турция при поддержке Катара реализует совместные жилищные инициативы.

Кроме того, предприятия в приграничных провинциях Турции, таких как Газиантеп, получили разрешение на создание рабочих мест в безопасных районах Сирии. Это будет стимулировать экономическую активность и создание рабочих мест.

Более того, модель Алеппо включает в себя не только жилье, но и условия для развития сельскохозяйственных участков, коммерческих объектов, производственных и промышленных зон, а также комплексных социальных объектов — от образования до здравоохранения.

Отдавая приоритет возрождению Алеппо и взаимодействуя с Россией и сирийским режимом, Турция стремится способствовать функциональному управлению в безопасных регионах. Тем самым Анкара создает среду, способствующую достойному возвращению сотен тысяч перемещенных сирийцев.

Роль Запада в нестабильности Сирии

Абдулла Агар, эксперт по безопасности и бывший высокопоставленный турецкий военный офицер, считает, что подход Турции заметно отличается от подхода западных стран. Собеседник TRT характеризует западный подход как «‎крайне эгоистичный и оппортунистический»‎.

«Западные страны приняли чрезвычайно жесткую, безрассудную и бесчеловечную иммиграционную политику, отдавая приоритет защите собственных интересов», — отметил эксперт.

По его словам, подход Запада — одномерный и игнорирует коренные причины притока беженцев. Эти причины вытекают из стратегий, которые западные игроки преследовали в Сирии с самого начала, считает Агар.

«Основная проблема — в политических решениях и стратегиях западных держав, которые способствовали появлению нелегальных мигрантов и привели к тому, что миллионы людей стали нелегальными мигрантами. При внимательном рассмотрении мы видим, что внутренние конфликты в этом регионе, истоки которых могут быть связаны с дестабилизирующей, оккупационной, инвазивной, колониальной и подавляющей политикой Запада, сыграли значительную роль», — отмечает эксперт.

Агар также обращает внимание на то, как эта политика Запада сочетается с союзом США и различных вооруженных группировок, включая ОНС. По его словам, это потенциально может повлиять на демографические изменения в регионе. Он утверждает, что, если эти изменения не будут обращены вспять, прочный мир останется недостижимым.

«Необходимо вернуть контроль над территориями на севере Сирии, которые эксплуатирует террористическая организация ОНС, и вернуть их законным владельцам. Это имеет первостепенное значение», — добавил Агар.

В 2015 году Amnesty International опубликовало отчет «Нам больше некуда было идти: Принудительное перемещение и снос зданий на севере Сирии». Доклад включает спутниковые снимки и свидетельства злоупотреблений, подробно описывая преднамеренное перемещение тысяч арабов и туркменских гражданских лиц, и разрушение целых деревень террористами РПК/ОНС.

«До гражданской войны демографический и топографический состав Сирии был следующим: около 60-70% арабов-суннитов, 15-17% арабов-нусайри (алавитов), 8-9% туркмен и 3-5% курдов и других оставшихся групп», — отмечает эксперт.

«Теперь этот баланс нарушен. Демографическая и топографическая пропорция нарушена», — уточняет Агар.

Он подчеркнул: важно вернуться к первоначальному демографическому составу региона. По его оценке, это обеспечит долгосрочное решение и безопасное, надежное возвращение сирийских беженцев.

Надежда на долгосрочное решение

Турция использует целостный подход, включающий создание безопасных зон посредством военных операций. Анкара реализует комплексную стратегию возрождения. Она включает инициативы в области жилья и занятости в регионе.

Благодаря этому Турция не только закладывает основу для создания благоприятных условий для репатриации перемещенных сирийцев, но и базу для восстановления первоначального демографического состава региона.

Эта всеобъемлющая стратегия, подкрепленная приверженностью гуманитарным принципам и региональной стабильности, создает основу для более многообещающего будущего как для сирийцев, так и для всего региона, заключает TRT World.