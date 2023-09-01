Рынок недвижимости в Германии переживает самый резкий спад за последние десятилетия, пишет агентство Reuters со ссылкой на представителей отрасли.

Это был беспокойный год для немецкого застройщика Штефана Хёгльмайера и его компании Euroboden: попытки девелопера продать пентхаус зашли в тупик, несколько недель назад его фирма подала заявление о банкротстве.

Удар для отражает трудности более широкого сектора недвижимости в крупнейшей экономике Европы, показывающей худшие результаты за последние десятилетия, отмечает агентство.

В течение многих лет низкие процентные ставки способствовали глобальному буму недвижимости, разжигая интерес к стройкам в ФРГ. Сфера недвижимости считалась такой же безопасной и стабильной, как и сама страна, уточняет Reuters.

Резкий рост ставок, а также резкий рост затрат на электроэнергию и строительство положили конец этой тенденции. Это привело к банкротству ряда застройщиков, заморозке сделок и падению цен.

Так, компания Gerch, базирующаяся в Дюссельдорфе, с проектами стоимостью €4 млрд, на данный момент стала крупнейшей жертвой кризиса рынка недвижимости в Германии.

Эти катастрофические изменения побудили отрасль обратиться за помощью к канцлеру Олафу Шольцу.

«Мы движемся к стене с головокружительной скоростью. Первые застройщики пали, и за ними последуют другие», — заявил агентству Тиллманн Петерс, юрист по делам о несостоятельности из FalkenSteg.

Рыночная среда в ФРГ «‎значительно ухудшилась»‎

Судьба застройщиков, в том числе Euroboden, изменилась в 2022 году, когда Европейский центральный банк начал повышать ставки. Это усложнило получение займов и поиск покупателей для проектов.

В заявлении руководства Euroboden говорится, что рыночная среда для компании в Германии «‎значительно ухудшилась»‎.

Состояние сектора недвижимости Германии — крупнейшего рынка инвестиций в недвижимость в Европе за пределами Британии — имеет решающее значение для экономики всего ЕС. На его долю приходится примерно пятая часть объема производства ФРГ и одно из каждых 10 рабочих мест. Число новостроек в Германии в первом полугодии сократилось почти в два раза по сравнению с предыдущими двумя годами.

Профессионалы в сфере недвижимости опасаются, что спад этой отрасли в ФРГ может оказаться более глубоким, чем кризис 1990-х годов, последовавший за погоней за недвижимостью в восточной Германии после падения Берлинской стены.

«Рост затрат на строительство, отказ от офисной работы и рост процентных ставок означают, что вскоре мы увидим, как гораздо больше застройщиков выдыхаются», — считает Кристоф Ниринг, возглавляющий головной орган управляющих по делам о неплатежеспособности, VID.

Германия и Швеция больше всего пострадали в континентальной Европе от глобального кризиса недвижимости, который затянул жилищных застройщиков в Китае, отмечает Reuters.

Как ранее писал TRT на русском, экономика Германии застопорилась до конца года. Аналитики ожидают, что в третьем квартале года ВВП ФРГ стагнирует, а в четвертом вырастет всего на 0,1%. Это худший результат среди стран G7.