Украинские власти готовят реформу бюджету: по ней вся его доходная часть будет направляться на нужды обороны. Об этом заявил глава парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия.
«Сейчас каждая гривна, которую зарабатывает государство, идет на оборону, за исключением некоторых отчислений на регионы. Я думаю, что в следующем бюджете мы полностью перейдем на военные рельсы, и можно будет сказать, что 100% — каждая гривна — пойдет на вопросы безопасности и обороны. Это будет отдельная большая реформа, которая заложена в следующем бюджете», — заявил депутат.
Что происходит с бюджетом Украины?
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал увеличение военных расходов страны: в этом году они достигнут $48,7 млрд. В бюджете страны на 2023 год предусмотрен рекордный дефицит в размере $38 млрд.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее выразил надежду, что Запад поможет Киеву покрыть дефицит бюджета.
В конце августа глава комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев, заявил, что в этом году ожидается прирост ВВП страны на 3,5%.
Предпринимательского бума в Украине во время полномасштабной войны нет, но бизнес адаптируется, уточнил политик. По его словам, в ближайшее время комитет предложит законопроект о дополнительном налогообложении банков, средства от которого пойдут на армию.
Европейская «оборонка» увеличивает инвестиции в Украину
На фоне увеличения военных расходов всё больше европейских компаний открывают свои филиалы в Украине. 31 августа британская оборонная компания BAE Systems заявила, что откроет в стране подразделение, где планирует производить 105-мм легкие полевые гаубицы.
Великобритания — ключевой поставщик оборонной продукции в Украину. BAE считается крупнейшим контрактором правительства королевства в сфере военного производства. Фирма производит большую часть оборудования, которое Лондон направляет Киеву.
«Подписание соглашений и создание юридического лица в Украине укрепляет существующее доверие и поддержку и открывает путь к совместной работе по оказанию более непосредственной поддержки украинским вооруженным силам», – говорится в заявлении генерального директора BAE Чарльза Вудберна (Charles Woodburn).
Как ранее писалTRT на русском, США и Великобритания обсудили с руководством Вооруженных сил Украины (ВСУ) военные планы на 2024 год. Украинское командование провело встречу с представителями НАТО на польско-украинской границе. Стороны обсудили будущее контрнаступления, планы на зиму и «неизбежное» продолжение войны в 2024 году.