Украинские власти готовят реформу бюджету: по ней вся его доходная часть будет направляться на нужды обороны. Об этом заявил глава парламентской фракции партии «‎Слуга народа‎» Давид Арахамия.

«‎Сейчас каждая гривна, которую зарабатывает государство, идет на оборону, за исключением некоторых отчислений на регионы. Я думаю, что в следующем бюджете мы полностью перейдем на военные рельсы, и можно будет сказать, что 100% — каждая гривна — пойдет на вопросы безопасности и обороны. Это будет отдельная большая реформа, которая заложена в следующем бюджете»‎, — заявил депутат.

Что происходит с бюджетом Украины?

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал увеличение военных расходов страны: в этом году они достигнут $48,7 млрд. В бюджете страны на 2023 год предусмотрен рекордный дефицит в размере $38 млрд.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее выразил надежду, что Запад поможет Киеву покрыть дефицит бюджета.

В конце августа глава комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев, заявил, что в этом году ожидается прирост ВВП страны на 3,5%.

Предпринимательского бума в Украине во время полномасштабной войны нет, но бизнес адаптируется, уточнил политик. По его словам, в ближайшее время комитет предложит законопроект о дополнительном налогообложении банков, средства от которого пойдут на армию.

Европейская «‎оборонка»‎ увеличивает инвестиции в Украину

На фоне увеличения военных расходов всё больше европейских компаний открывают свои филиалы в Украине. 31 августа британская оборонная компания BAE Systems заявила, что откроет в стране подразделение, где планирует производить 105-мм легкие полевые гаубицы.

Великобритания — ключевой поставщик оборонной продукции в Украину. BAE считается крупнейшим контрактором правительства королевства в сфере военного производства. Фирма производит большую часть оборудования, которое Лондон направляет Киеву.

«Подписание соглашений и создание юридического лица в Украине укрепляет существующее доверие и поддержку и открывает путь к совместной работе по оказанию более непосредственной поддержки украинским вооруженным силам», – говорится в заявлении генерального директора BAE Чарльза Вудберна (Charles Woodburn).

Как ранее писалTRT на русском, США и Великобритания обсудили с руководством Вооруженных сил Украины (ВСУ) военные планы на 2024 год. Украинское командование провело встречу с представителями НАТО на польско-украинской границе. Стороны обсудили будущее контрнаступления, планы на зиму и «‎неизбежное‎» продолжение войны в 2024 году.