Узбекистан активно развивает альтернативную энергетику: республика реализует проекты в этой отрасли на $7,5 млрд. Об этом заявил посол Узбекистана в Ашхабаде Акмалжон Кучкаров. Его слова приводит официальное издание «‎Нейтральный Туркменистан»‎.

«‎‎В настоящее время в республике реализованы и находятся в стадии реализации более 10 проектов строительства солнечных электростанций с суммарной мощностью 15 гигаватт. К 2025 году Узбекистан намерен довести долю возобновляемых источников энергии в энергобалансе страны до 20%», — заявил Акмалжон Кучкаров.

Посол добавил: в рамках программы «‎‎Солнечный дом» в 2023 году в домах 37 тыс. жителей по всей стране установят фотовольтаические панели. Эти полупроводниковые устройства преобразуют энергию солнечного излучения в электрическую.

За каждый кВт⋅ч, переданный в единую электроэнергетическую систему, домовладельцы будут получать 8-10 центов, уточнил посол.

Как ранее писал TRT на русском, президент Шавкат Мирзиёев заявил, что Узбекистан намерен делать упор на развитие солнечных, ветряных установок.

Ташкент уже начал реализацию программы: в 2023 году в социальных и государственных учреждениях власти Узбекистана установят солнечные панели мощностью 220 МВт. По состоянию на конец мая в республике уже установили панели общей мощностью 107 МВт.

С 1 апреля 2023 года в Узбекистане началась программа «Солнечный дом». Ее цель — стимулировать жителей устанавливать в частных домах солнечные панели мощностью до 50 кВт.

Государство будет субсидировать граждан, отправляющих излишки произведенной с помощью солнечных панелей электроэнергии в единую энергетическую систему. Выплаты составят 1000 сумов ($0,08) за каждый киловатт*час.

Солнечные панели на крышах государственных зданий и частных домов должны вырабатывать 1200 МВт, а малые фотоэлектростанции, сооружаемые предпринимателями — около 550 МВт. Меры позволят ежегодно дополнительно производить 5 млрд кВт*ч электроэнергии и экономить 4,8 млрд кубометров природного газа.