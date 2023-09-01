ПОЛИТИКА
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В Индии участники ритуала забросали друг друга камнями
Жители деревни Девидхура из индийского штата Уттаракханд отпраздновали ежегодный фестиваль Багвал Мелу, бросаясь камнями и избивая друг друга палками. Согласно религиозному ритуалу, они получают увечья до тех пор, пока священник не посчитает, что крови пролито достаточно. В этом году более 150 человек попали в больницу с травмами головы, лица и конечностей. #индия #ритуал #увечья
индия / Others
1 сентября 2023 г.
Истории
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