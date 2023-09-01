В Индии участники ритуала забросали друг друга камнями

Жители деревни Девидхура из индийского штата Уттаракханд отпраздновали ежегодный фестиваль Багвал Мелу, бросаясь камнями и избивая друг друга палками. Согласно религиозному ритуалу, они получают увечья до тех пор, пока священник не посчитает, что крови пролито достаточно. В этом году более 150 человек попали в больницу с травмами головы, лица и конечностей. #индия #ритуал #увечья