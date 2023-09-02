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Турецкие врачи провели первую операцию по пересадке почек в Кыргызстане
Десант турецких хирургов высадился в Кыргызстане. Более 140 медиков в течение 2-х лет будут обучать местных врачей трансплантации внутренних органов. Накануне врачи провели первую операцию по пересадке почки. #trtнарусском #турция #операция #медтуризм #хирургия #трансплантация #хирург #врачи #кыргызстан #трт #новости
Турецкие врачи провели первую операцию по пересадке почек в Кыргызстане / Others
2 сентября 2023 г.
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