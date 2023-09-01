Лидер республиканцев в Сенате США не смог ответить на вопрос о выборах

81-летний лидер республиканцев в Сенате США Митч МакКоннелл после вопроса журналистов о выборах застыл в молчании. Несколько недель назад аналогичный инцидент произошел с ним в Вашингтоне, округ Колумбия. Это возобновило дебаты о пожилых политиках в США. Ранее президент Джо Байден рассматривал возможность баллотироваться на переизбрание в свои 80 лет, а средний возраст членов Сената по-прежнему превышает 64 года. #trtнарусском #сша #кентукки #возраст #старость #сенатор #прессконференция #выборы #трт #новости #новостьдня