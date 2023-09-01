ПОЛИТИКА
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Момент опрокидывания автомобиля ветром на трассе в США
В Южной Каролине автомобиль буквально взлетел в воздух и упал на другое авто из-за сильных потоков ветра, вызванных ураганом «Идалия», обрушившимся сразу на несколько штатов. Без электричества остались 23 тысячи домов в Южной Каролине, 33 тысячи в Северной Каролине и 107 тысяч зданий в Джорджии. В этих штатах объявлен режим ЧС. #trtнарусском #сша #южнаяКаролина #идалия #ураган #дтп #авария #авто #авария #трт #новости
ветер / Others
1 сентября 2023 г.
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