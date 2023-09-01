Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе двухдневного визита в Москву провел переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу. В ходе встречи стороны обсудили зерновую сделку и совместную работу в Сирии.

«Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе встречи в Москве с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом обсудил зерновую сделку и совместную работу в Сирии. Глава российского военного ведомства поздравил главу МИД Турции с назначением на новую должность и отметил, что за время его работы в прошлой должности странам удалось сделать очень много нужного и полезного, как для России и Турции, так и для всего мира», - сообщили в Минобороны России.

Сергей Шойгу подчеркнул, что Россия намерена продолжать стратегическое двустороннее партнерство с Турцией для решения задач по Сирии.

«Я имею в виду дела, связанные с работой в Сирии, и тот проект, который мы вместе с вами начинали, - налаживание отношений между Турцией и Сирией с нашим участием, потом к этому проекту подключились иранские коллеги. Это первые в истории Турции и Сирии, да и России, встречи, когда руководители военных ведомств, руководители разведок собираются для того, чтобы решить очень практические, очень земные и гуманитарные вопросы», - сказал Шойгу.

В свою очередь Хакан Фидан отметил давнюю успешную работу с Шойгу: «Мы с вами уже много лет успешно работаем по самым критическим вопросам, и всегда мы проявляли политическую зрелость. Это показывает нам на сколько глубокие и стратегически выверенные отношения между РФ и Турцией».

Шойгу также обратил внимание, что участники и гаранты зерновой сделки посчитали для себя более приемлемым организацию наземных маршрутов перевозки зерна, а не выполнение условий России в рамках черноморской зерновой инициативы. Россия с 18 июля вышла из зерновой сделки, заявив о невыполнении своих условий.

31 августа главы МИД Турции и РФ Хакан Фидан и Сергей Лавров встретились в Москве. Одной из главных тем их беседы были зерновая сделка и ее альтернатива. Россия продвигает идею трехстороннего соглашения о поставках 1 млн т зерна в Турцию по льготной цене при финансовом обеспечении Катара. Планируется, что переработанное на турецких предприятиях зерно отправят в наиболее нуждающиеся страны, писал TRT на русском.

Визит турецкого министра в Москву происходит накануне запланированной поездки президента Турции Реджепа Эрдогана в Россию. В Кремле подтвердили информацию о скорых переговорах, но деталей не раскрыли. Перед поездкой в Москву Фидан также совершил двухдневный визит в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и со своим коллегой Дмитрием Кулебой. В ходе переговоров он обсудил с ними условия возобновления зерновой сделки. Россия приостановила участие в зерновой сделке, аргументировав это отсутствием прогресса в реализации российской части сделки, которая предполагает переподключение Россельхозбанка к системе платежей SWIFT и возобновление работы аммиакопровода Тольятти – Одесса.