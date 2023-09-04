В Турции растет круизный пассажиропоток: летом 2023 года он вырос на 66,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За три месяца летнего сезона — с мая по июль — в стране зарегистрировано 569, 2 тыс. круизных туристов. Об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу. Его слова приводит TRT World.

В апреле пассажиропоток составил 88,5 тыс. человек. Уже в мае он вырос в два раза, до 176,8 тыс. человек. В июне он достиг 183 тыс. пассажиров, а в июле — 209 тыс.

Уралоглу объяснил этот рост стратегическими инвестициями в круизные порты. Министр подчеркнул значительный вклад правительства страны как в туристический сектор, так и в экономику в целом.

По словам политика, число круизных судов и пассажиров, прибывающих в турецкие порты, постоянно растет. Это свидетельствует о престиже Турции среди ведущих туристических направлений мира.

«‎Мы ожидаем, что к концу года число прибывших пассажиров превысит 1 млн человек. Полагаю, что в ближайшие годы это число продолжит увеличиваться»‎, — заявил Уралоглу.

Флагманский Галатапорт

Галатапорт Стамбул обслуживает миллионы международных и внутренних туристов с 2021 года, уточняет TRT World.

Новый портовый комплекс расположен в стамбульском районе Каракёй, на европейском берегу Стамбульского пролива, недалеко от его впадения в залив Золотой Рог. В порту находится первый в мире подземный круизный терминал, подключенный к специальной системе люков, а также 230 магазинов и ресторанов, отель Peninsula, Стамбульский музей современного искусства и другие культурно-развлекательные объекты.

В комплексе площадью 29 тыс. кв. метров также проводятся фестивали.

Он функционирует как главный порт с передвижным конвейером длиной 1,2 км. В Галатапорте установлены мощные багажные лифты, через которые перемещаются тысячи чемоданов, электрические вилочные погрузчики, опытная команда носильщиков. Также в порту есть магазины беспошлинной торговли и зоны продовольствия, где суда могут получить закупить еду и напитки.

Фиген Аян, руководительница порта Галатапорт Стамбул, в беседе с TRT World заявила о важности круизных судов для Турции и их вкладе в общий туристический сектор страны.

По её словам, Галатапорт привнес значительную динамику в круизный туризм в широком географическом диапазоне, от Средиземного до Черного моря. Объект оказал существенное влияние на региональную и национальную туристическую индустрию и экономику в целом.

В год открытия Галатапорт Стамбул принял 13,5 млн посетителей, из них 4 млн туристов по земле и 350 тыс. пассажиров и членов экипажей круизных лайнеров.

«Можно сказать, что почти каждый третий человек, въезжающий в Галатапорт Стамбул, — это турист», — уточнила Аян.

Она отметила: в 2022 году порт посетили 150 судов 23 ведущих круизных компаний. К концу 2023 года Галатапорт планирует принять около 200 рейсов с 500 тыс. пассажиров и членов экипажа. В связи с этим «‎мы стремимся увеличить количество круизных компаний на 35% и обслужить 31 судно‎», добавила собеседница TRT.

В Галатапорте растет не только количество прибывающих судов, но и общая заполняемость круизных лайнеров. Показатель в этом году вырос до 90-100% по сравнению с 50% в прошлом году.

«Эти показатели очень перспективны для нашей отрасли», — подчеркнула Аян.

В ближайшие годы порт планирует принимать в общей сложности 25 млн посетителей ежегодно. Из них 7 млн — иностранцы. Еще 1,5 млн — круизных пассажиров и членов экипажей.

Что круизный туризм означает для Турции?

Согласно отчету Турецкого статистического института (TUIK), в первой половине 2023 года каждый турист в среднем тратил ежедневно $89.

В то же время пассажир круизного лайнера тратит в среднем $750 в портовых городах за семь дней традиционного круиза, следует из отчета «Состояние круизной индустрии 2023» Международной ассоциации круизных линий (CLIA).

В отчете также говорится, что «более 6 из 10 человек, отправившихся в круиз, говорят, что вернулись в пункт назначения, который они впервые посетили, на круизном лайнере».

Эта разница в расходах обычного туриста и пассажира круизного лайнера оказывает положительное влияние на различные сектора, включая проживание, магазины, рестораны и транспорт.

Аян подчеркивает роль экипажей судов в отрасли, поскольку они также вносят добавленную стоимость в туризм страны.

«Чтобы увеличить добавленную стоимость, в Галатапорте мы предлагаем различные услуги, такие как бесплатный Wi-Fi, специальные скидки и кампании для круизных лайнеров, центр для посетителей, где пассажиры могут получить всю информацию и рекомендации, международные перевозки и услуги беспошлинной торговли», — уточнила руководительница порта.

В Галатапорте Стамбул находится первый в мире подземный круизный терминал с люковой системой, отмеченной наградами за дизайн Red Dot. На церемонии вручения наград Seatrade Cruise Awards 2022 порт получил звание «Порт года».

Другие порты

В первой половине 2023 года сразу в нескольких портах Турции наблюдался впечатляющий всплеск круизной активности. Это еще больше укрепило роль круизного туризма в индустрии, пишет TRT World.

За период с января по июнь порт Кушадасы, расположенный на Эгейском море к югу от Измира, принял 191 круизный лайнер с более чем четвертью миллиона круизных пассажиров.

Порт Чешме в 85 км к западу от Измира за тот же период принял 34 круизных лайнера, или свыше 20 тыс. пассажиров. Порт Бодрума на юге Турции принял 29 круизных лайнеров, вмещающих в общей сложности 23,3 тыс. круизных пассажиров.

За тот же период в порт Чанаккале зашли 18 круизных судов, доставив 9086 пассажиров в город, известный как ближайший к древней Трое.

Остальные порты Турции приняли в общей сложности 76 круизных судов, или 55,8 тыс. круизных пассажиров.

Эти цифры демонстрируют стремительный рост популярности круизного туризма в различных турецких портах, подчеркивая их решающий вклад в процветающий туристический сектор страны.