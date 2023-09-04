В Нью-Йорке разрешили азан по пятницам

Мечеть Нью-Йорка впервые транслировала азан, после того, как мэрия города официально дала разрешение. Теперь призывы на молитву нью-йоркцы смогут слышать с 12.30 до 13.30 каждую пятницу, а также по вечерам в течение священного месяца Рамадан. Очевидцы сняли исторический момент на свои мобильные телефоны. Кстати, в Нью-Йорке проживает наибольшее число мусульман в США. #Ньюйорк #США #азан #мусульмане #ислам #намаз #Рамадан #пятница #пятничныйнамаз #призывнамолитву #молитва #мечеть #trtrussian #trtнарусском #новостиtrt #новостиамерики