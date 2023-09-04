ПОЛИТИКА
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Женская сборная Турции первый раз в истории выиграла ЧЕ по волейболу
Женская сборная Турции по волейболу впервые в своей истории стала чемпионом Европы. В финале, который проходил в Брюсселе, турецкая команда обыграла сербскую со счетом 3:2. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично позвонил волейболисткам чтобы поздравить их с исторической победой. #Турция #Бельгия #Брюссель #волейбол #сборная #победа #чемпионатЕвропы #волейболистки #сборнаяТурции #турецкиеволейболистки #trtrussian #trtнарусском
волейбол / Others
4 сентября 2023 г.
Истории
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