Женская сборная Турции первый раз в истории выиграла ЧЕ по волейболу

Женская сборная Турции по волейболу впервые в своей истории стала чемпионом Европы. В финале, который проходил в Брюсселе, турецкая команда обыграла сербскую со счетом 3:2. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично позвонил волейболисткам чтобы поздравить их с исторической победой. #Турция #Бельгия #Брюссель #волейбол #сборная #победа #чемпионатЕвропы #волейболистки #сборнаяТурции #турецкиеволейболистки #trtrussian #trtнарусском