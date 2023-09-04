ПОЛИТИКА
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Эрдоган: решение по зерновому коридору будет важным шагом навстречу миру
В Сочи прошли переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента РФ Владимира Путина. Это первый визит в Россию Эрдогана в этом году после его переизбрания на пост президента. Главной темой переговоров стало обсуждение зерновой сделки. #путин #эрдоган #зерновойкоридор #мир #переговоры #переговорыпутинаиэрдогана #турция #россия #зерноваясделка #trtrussian #trtнарусском
путин / Others
4 сентября 2023 г.
Истории
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