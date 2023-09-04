В Сочи завершились переговоры президентов Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и РФ Владимира Путина. Встреча в санатории «Русь» в расширенном и двустороннем формате продолжалась около 3 часов.

С турецкой стороны в переговорах в расширенном составе принимали участие министр иностранных дел Хакан Фидан, министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар, министр казначейства и финансов Мехмет Шимшек, министр национальной обороны Яшар Гюлер, министр промышленности и технологий Мехмет Фатих Каджир, министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы, министр торговли Омер Болат, председатель Центрального банка Хафизе Гайе Эркан, глава Национальной разведывательной организации (MIT) Ибрагим Калын, глава Управления оборонной промышленности Халук Гёргюн и глава Управления по связям при Администрации президента Фахреттин Алтун.

По итогам переговоров президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что широко обсудил с Путиным зерновую сделку, которая сыграла огромную роль в предотвращении продовольственного кризиса.

Президент Эрдоган отметил, что Анкара на различных площадках продолжает обращать внимание на российские озабоченности в вопросах выполнения Черноморской инициативы: «Мы приготовим новый пакет на консультациях с ООН, и я считаю, что сможем добиться результата. Турция приложит все усилия, и мы верим, что в кратчайшие сроки достигнем результата в плане этой сделки».

«Альтернативные предложения не принесли аналогичную зерновому соглашению устойчивую, безопасную и постоянную модель, основанную на сотрудничестве между сторонами. Турция считает, что Черноморскую зерновую инициативу следует продолжить, устраняя имеющиеся недостатки, - добавил Реджеп Тайип Эрдоган. - Турция полна решимости продолжать усилия по установлению прочного мира, стабильности и процветания в нашем регионе».

Турция готова взять на себя роль посредника по урегулированию украинского конфликта, добавил президент Реджеп Тайип Эрдоган: «Мы решительно настроены продолжать прилагать усилия по установлению в нашем регионе прочного мира, стабильности и процветания. Мы ранее выступали в качестве страны - хозяйки прямых переговоров между сторонами конфликта. Мы как прежде готовы сделать от себя все зависящее в этом вопросе и выступить в роли посредника».

При этом Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что считает правильным замечание России о необходимости отправки продовольствия беднейшим странам, а не обеспеченным, поскольку ранее 44% зерна поступало в Европу, 14% в Турцию и около 6% африканским странам.

Реджеп Тайип Эрдоган также отметил, что обсудил с Владимиром Путиным строительство новой АЭС в Синопе и поприветствовал решение России открыть на территории Турецкой Республики Северного Кипра офис по оказанию консульских услуг соотечественникам, проживающим там.

Сегодняшние переговоры прошли в деловой и конструктивной атмосфере, были рассмотрены все ключевые вопросы, заявил президент России Владимир Путин на пресс-подходе.

Он подчеркнул, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уделяет большое внимание урегулированию ситуации в Украине, и Москва никогда не отказывалась от посреднических услуг.

Владимир Путин отметил, что Россия намерена организовать поставки одного миллиона тонн зерна в Турцию для переработки с целью дальнейшей поставки в беднейшие страны мира.

«Намерены организовать поставки 1 млн тонн зерна из России по преференциальной цене для переработки в Турцию и затем безвозмездной транспортировки в беднейшие страны».

«Рассчитываем в этом смысле и на помощь государства Катар, который по гуманитарным соображениям готов поддержать беднейшие страны», - добавил Путин. Он констатировал, что Москва готова реанимировать зерновую сделку после того, как будут выполнены все условия.

В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара согласна поставлять российское зерно в виде муки в бедные страны и приветствует участие в этой работе Катара.

Путин подчеркнул, что «Россия, несмотря на все чинимые препоны, намерена продолжать экспортировать продовольствие и удобрения, способствуя стабилизации цен и улучшению ситуации в мировой сельхозотрасли».

Президент России также заявил о готовности транзитом поставлять газ через Турцию в другие страны.

По его словам, Газпром уже передал соответствующий проект дорожной карты по созданию регионального газового хаба турецкой стороне, «на очереди вопрос о создании совместной рабочей группы».

«Россия была и будет надежным и ответственным поставщиком газа, будет и далее обеспечивать им в том числе Турцию», - указал Путин.

Он отметил, что доля доллара и евро в расчетах между РФ и Турцией снижается, а доля нацвалют наоборот растет.

Президент РФ также добавил, что в ходе переговоров была затронута тема развития туризма.

«В прошлом году Турцию посетили более 5 млн туристов из России, а за первую половину текущего года - еще 2,2 млн россиян. Рассчитываем, что такая же динамика сохранится и в дальнейшем», - заключил Путин. - Турецкие друзья делают для этого все, что в их силах».