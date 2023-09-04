Эрдоган: Зерновую сделку нужно продолжить

Черноморскую зерновую инициативу следует продолжить, устранив ее недостатки. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. По его словам, альтернативные предложения не смогли заменить зерновую сделку. По словам Путина, Россия будет готова реанимировать зерновую сделку и сделает это сразу, как только будут выполнены все зафиксированные договоренности.