ПОЛИТИКА
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Эрдоган: Зерновую сделку нужно продолжить
Черноморскую зерновую инициативу следует продолжить, устранив ее недостатки. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. По его словам, альтернативные предложения не смогли заменить зерновую сделку. По словам Путина, Россия будет готова реанимировать зерновую сделку и сделает это сразу, как только будут выполнены все зафиксированные договоренности.
путин / Others
4 сентября 2023 г.
Истории
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