В Анкаре на крупнейшем технологическом фестивале Турции TEKNOFEST показали водородные автомобили, разработанные студентами турецких университетов, сообщает TRT World.

Электромобили на энергии водорода более эффективны и чище, чем автомобили, использующие традиционные двигатели внутреннего сгорания. Водородные автомобили генерирует электроэнергию за счет электрохимических реакций, которые не оставляют после себя вредных выбросов, уточняет издание.

Университеты Турции вкладывают значительные средства в разработку автомобилей с водородным двигателем — страна пообещала достичь цели по нулевым выбросам к 2053 году.

TEKNOFEST предоставляет университетам возможность продемонстрировать эти проекты.

Самые чистые источники энергии

Из 60 электромобилей, участвующих в гонке International Efficiency Challenge Electric Vehicle, 10 работают на водороде, уточняет TRT.

Цель гонки — повысить осведомленность об использовании альтернативных и чистых источников энергии в автомобильной промышленности, а также поощрять интерес студентов к соответствующим технологическим разработкам.

По словам Хакана Терзиоглу, доцента кафедры электротехники Сельджукского университета, студенческие проекты автомобилей на водороде имеют «критическое значение».

Эти проекты «будут способствовать использованию водородных технологий в электромобилях в то время, когда страны пытаются отказаться от ископаемого топлива, такого как нефть и природный газ», — заявил Терзиоглу в беседе с агентством «‎Анадолу»‎.

Эксперт отметил: использование водородного топлива в ближайшие пять лет увеличится, так как это одна из самых чистых и дешевых форм топлива.

«На TEKNOFEST в авангарде были беспилотные летательные аппараты, разработанные нашими студентами», — заявил Терзиоглу, отмечая значение фестиваля в истории успеха турецкой компании Baykar, крупного разработчика и производителя дронов.

В июле компания подписала соглашение с Саудовской Аравией о поставке боевых беспилотных летательных аппаратов Bayraktar Akinci. Эта сделка стала крупнейшим соглашением Турции по экспорту оборонной и авиационной продукции за всю ее историю.

«Учитывая, что большинство студентов, работающих в Baykar, когда-то участвовали в проектах TEKNOFEST, мы надеемся, что фестиваль также скажется на увеличении числа наших студентов, проектирующих водородные автомобили», — добавил Терзиоглу.