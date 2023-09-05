В Анкаре на крупнейшем технологическом фестивале Турции TEKNOFEST показали водородные автомобили, разработанные студентами турецких университетов, сообщает TRT World.
Электромобили на энергии водорода более эффективны и чище, чем автомобили, использующие традиционные двигатели внутреннего сгорания. Водородные автомобили генерирует электроэнергию за счет электрохимических реакций, которые не оставляют после себя вредных выбросов, уточняет издание.
Университеты Турции вкладывают значительные средства в разработку автомобилей с водородным двигателем — страна пообещала достичь цели по нулевым выбросам к 2053 году.
TEKNOFEST предоставляет университетам возможность продемонстрировать эти проекты.
Самые чистые источники энергии
Из 60 электромобилей, участвующих в гонке International Efficiency Challenge Electric Vehicle, 10 работают на водороде, уточняет TRT.
Цель гонки — повысить осведомленность об использовании альтернативных и чистых источников энергии в автомобильной промышленности, а также поощрять интерес студентов к соответствующим технологическим разработкам.
По словам Хакана Терзиоглу, доцента кафедры электротехники Сельджукского университета, студенческие проекты автомобилей на водороде имеют «критическое значение».
Эти проекты «будут способствовать использованию водородных технологий в электромобилях в то время, когда страны пытаются отказаться от ископаемого топлива, такого как нефть и природный газ», — заявил Терзиоглу в беседе с агентством «Анадолу».
Эксперт отметил: использование водородного топлива в ближайшие пять лет увеличится, так как это одна из самых чистых и дешевых форм топлива.
«На TEKNOFEST в авангарде были беспилотные летательные аппараты, разработанные нашими студентами», — заявил Терзиоглу, отмечая значение фестиваля в истории успеха турецкой компании Baykar, крупного разработчика и производителя дронов.
В июле компания подписала соглашение с Саудовской Аравией о поставке боевых беспилотных летательных аппаратов Bayraktar Akinci. Эта сделка стала крупнейшим соглашением Турции по экспорту оборонной и авиационной продукции за всю ее историю.
«Учитывая, что большинство студентов, работающих в Baykar, когда-то участвовали в проектах TEKNOFEST, мы надеемся, что фестиваль также скажется на увеличении числа наших студентов, проектирующих водородные автомобили», — добавил Терзиоглу.