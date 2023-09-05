Украина использует во время контрнаступления трехсторонний подход. Вооруженные силы Украины (ВСУ) одновременно ведут разминирование, атакуют логистические и командные центры и наносят удары дронами по объектам на территории РФ. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

Издание ссылается на слова экс-министра обороны Украины Андрея Загороднюка (с августа 2019 года по март 2020-го), научного сотрудника Киевского национального института стратегических исследований Николая Белескова и анонимного чиновника из ЕС.

Эксперты указывают: не все три направления даются ВСУ с одинаковым успехом. С расчисткой минных полей у военных Украины возникли сложности, процесс идет медленно и зачастую по ночам.

«Здесь так много металла и шрапнели, что металлоискатели не работают. Украинцы должны быть очень умными; это игра в подглядывание», — цитирует FT неназванного военного чиновника из ЕС.

Вторая ступень подхода — использование дальнобойной артиллерии и западных ракет для атак на логистические и командные центры РФ. Экс-министр Загороднюк отмечает: это крайне затратный для ВСУ процесс. На удары уходит больше времени из-за того, что украинская авиация не господствует в небе.

Третий аспект — проведение воздушных и морских атак с использованием дронов. Украинские беспилотники практически ежедневно атакуют цели в Крыму и других частях РФ, включая Москву.

Военный эксперт Белесков считает, что такие удары «помогают создать ощущение симметрии» в силах между украинскими и российскими войсками. МИД РФ назвал такие атаки попыткой «отыграться на гражданских объектах» на фоне неудачного контрнаступления.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что контрнаступление идет «очень сложно», но в «правильном направлении». Президент РФ Владимир Путин напротив утверждает, что операция ВСУ «‎провалилась»‎.

Как ранее писал TRT на русском, на Западе считают, что украинские войска чрезмерно рассредоточены на востоке и юге. Для успеха контрнаступления ВСУ должны сосредоточиться на главном направлении — Мелитополе. С такой оценкой в середине августа выступила газета The New York Times.

«Основная цель контрнаступления — отрезать российские линии снабжения на юге Украины путем разрыва так называемого сухопутного моста между Россией и оккупированным Крымским полуостровом, — считают собеседники NYT. — Но вместо того, чтобы сосредоточиться на этом, украинские командиры примерно поровну разделили войска и огневую мощь между востоком и югом».