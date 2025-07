Банки Китая за 14 месяцев российско-украинской войны увеличили вложения в Россию больше чем в четыре раза — почти до $10 млрд. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на подсчеты Киевской школы экономики.

На фоне санкций Запада против Москвы с февраля 2022-го по конец марта 2023 года четыре китайских банка — Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), Bank of China, China Construction Bank и Agricultural Bank of China — увеличили вложения в банковский сектор РФ с $2,2 млрд до $9,7 млрд. На долю ICBC и Bank of China пришлось $8,8 млрд.

«Кредиты китайских банков российским банкам и кредитным организациям показывают, что санкции делают свое дело», — заявил FT заместитель директора по развитию Киевской школы экономики Андрей Оноприенко.

Товарооборот РФ и КНР в прошлом году достиг рекордных $185 млрд, заявил в марте президент РФ Владимир Путин. Он отметил: это произошло, несмотря на «последствия пандемии и санкционный прессинг».

По словам политика, в текущем году Москва и Пекин рассчитывают выйти на объем торговли в $200 млрд и «превзойти этот рубеж».

Отказ от доллара в пользу юаня

Такая тактика китайских банков показывает дедолларизацию российской экономики, отмечает FT. ЦБ РФ стремится перейти к использованию юаня в качестве резервной валюты вместо доллара или евро.

До начала войны свыше более 60% платежей России за экспорт были в долларах и евро. Доля юаня в торговых операциях не превышала 1%.

С начала конфликта правительство РФ теперь называет евро и доллар «токсичными». Доля платежей в «недружественных» валютах теперь меньше 50%. Доля юаня выросла до 16%.

Не весь иностранный бизнес сокращает вложения в РФ

В целом доля активов российского банковского сектора, принадлежащих иностранным кредиторам, сократилась за 14 месяцев войны с 6,2% до 4,9%, уточняет газета.

FT отмечает: среди этих институтов есть одно важное исключение — австрийский Raiffeisen Bank. С начала войны банк — один из немногих западных банков, продолжающих работать в России, несмотря на призывы Брюсселя и угрозы санкций — увеличил свои активы в РФ более чем на 40%, с $20,5 до $29,2 млрд.

Российское отделение Raiffeisen за первые шесть месяцев 2023 года увеличило прибыль на 9,6% — до €867 млн. Расходы на зарплаты российскому персоналу выросли на €200 млн. В банке отметили, что ищут способы продать или выделить российский бизнес, соблюдая при этом местные и международные законы и правила.

Как ранее писал TRT на русском, рост экономики Китая, длившийся почти 40 лет и сделавший Поднебесную одной из крупнейших экономик мира, подошел к концу. С такой оценкой выступила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Экономические обозреватели издания отмечают: с 1980-х ВВП Китая рос в среднем на 8-9% ежегодно. В последние годы рост замедлился. По данным Международного валютного фонда (МВФ), ВВП Китая в ближайшие годы будет расти всего на 4%.

Британская аналитическая компания Capital Economics уточняет: трендовый рост в Китае замедлился с 5% в 2019 году до 3%. Этот показатель еще сильнее сократится в ближайшее десятилетие: примерно до 2% к 2030 году.