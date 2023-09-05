В Испании затопило вагон метро с пассажирами

Видео затопленного из-за ливня поезда метро с пассажирами в Мадриде стало вирусным в Сети. На кадрах видно, как вода быстрым потоком хлынула внутрь вагона. Из-за обильных осадков временно приостановили работу нескольких линий метро и железнодорожное сообщение между Мадридом и южными районами. Причиной проливных дождей в Испании стал ураган «Дана». Сообщается, что по меньшей мере два человека погибли, один пропал без вести. #потоп #испания #ливень #метро #потопвиспании #мадрид #потомвмадриде #обильныеосадки #ураган #дана #урагандана #последствияпотопа #последствияливня #trtrussian #trtнарусском