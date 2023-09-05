Власти ТРСК: в греческой части Кипра не препятствуют нападениям на мечети

В греческой части Кипра участились нападения на мечети. Последний инцидент произошел 26 августа, неизвестные бросили коктейль Молотова в мечеть Кёпрюлю Хаджи Ибрагима Аги в Лимассоле. Власти ТРСК уверены, что греческая сторона не предпринимает необходимых действий, чтобы предотвратить преступления. #vечеть #кипр #турция #южныйкипр #турки #греки #нападениенамечеть #исламофобия #коктейльмолотова #trtrussian #trtнарусском