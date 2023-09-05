ПОЛИТИКА
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В Кафр-Каре прошли протесты после убийства израильскими военными палестинского имама
Тысячи людей перекрыли трассу после похорон палестинского имама в знак протеста против насилия со стороны Израиля. 60-летний Сами Абд аль-Латиф был убит израильскими военными возле мечети в Кафр-Каре во время рейда 2 сентября. Всего в тот день погибли трое человек, среди них 14-летний подросток. #израиль #хайфа #кафркара #рейд #похороны #имам #протест #палестина #палестинцы #палестинскийимам #израильскиевоенные #новостиtrt #trtrussian #trtнарусском
палестина / Others
5 сентября 2023 г.
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