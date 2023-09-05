Десятки тысяч участников Burning Man покидают залитую ливнями пустыню

Дрон снял на видео сотни автомобилей, покидающих место проведения ежегодного арт-фестиваля Burning Man, который был досрочно завершен из-за сильнейших ливней. Место проведения мероприятия - пустыня Невады - стала непроходимой из-за грязи. Около 70 тыс. человек несколько дней были блокированы, пока организаторы не открыли дорогу. #ливень #пустыня #невада #обильныеосадки #фестиваль #BurningMan #США #trtrussian #trtнарусском