ПОЛИТИКА
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Десятки тысяч участников Burning Man покидают залитую ливнями пустыню
Дрон снял на видео сотни автомобилей, покидающих место проведения ежегодного арт-фестиваля Burning Man, который был досрочно завершен из-за сильнейших ливней. Место проведения мероприятия - пустыня Невады - стала непроходимой из-за грязи. Около 70 тыс. человек несколько дней были блокированы, пока организаторы не открыли дорогу. #ливень #пустыня #невада #обильныеосадки #фестиваль #BurningMan #США #trtrussian #trtнарусском
пустыня / Others
5 сентября 2023 г.
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