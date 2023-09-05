Матч Кубка России провели в плавучем доке в Баренцевом море

В Мурманске прошел матч Кубка России между кировским «Динамо» и 2DROTS на плавучем доке для обслуживания крупнотоннажных морских сооружений. Там же разместили и трибуны для болельщиков. Сообщается, что монтаж арены стоил 20 млн рублей или более 205 тыс. долларов. 7 сентября на этом поле в Баренцевом море сыграет сборная России. #trtнарусском #россия #футбол #мурманск #кубокроссии