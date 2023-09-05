Турция вступает в новую и позитивную эпоху в отношениях с Грецией, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции с греческим коллегой Йоргосом Герапетритисом в Анкаре.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства отметил, что Анкара и Афины договорились привнести новые подходы в урегулирование разногласий между сторонами.

«Анкара готова продолжать диалог с Афинами без предварительных условий и развивать отношения на основе общих интересов во всех областях», — отметил Фидан.

Министр еще раз поблагодарил греческую сторону за помощь, которую Афины оказали Турции после разрушительных землетрясений 6 февраля.

Хакан Фидан подтвердил, что Турция готова увеличить товарооборот с Грецией. По словам главы МИД Турции, на переговорах стороны подробно обсудили ситуацию в Эгейском и Средиземном морях, ситуацию вокруг Турецкой Республики Северного Кипра, а также шаги для возрождения туризма между Турцией и Грецией и совместной работы по противодействию террористическим организациям. В частности, Фидан отметил, что Анкара ожидает от Афин сотрудничества в борьбе с террористическими организациями, как РПК и FETÖ.

Глава МИД Греции Герапетритис, в свою очередь, указал, что стороны «договорились развивать позитивную повестку дня». Он подчеркнул, что Греция поддерживает перспективу вступления Турции в Евросоюз, и анонсировал встречу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с премьер-министром Греции в Нью-Йорке на следующей неделе на полях Генассамблеии ООН.