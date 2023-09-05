Главное технологическое и аэрокосмическое мероприятие Турции TEKNOFEST в Анкаре на прошлой неделе посетили 943 тыс. человек. Об этом сообщил организатор фестиваля T3 Foundation. Его заявление приводит агентство «‎Анадолу»‎.

Фестиваль в столице Турции продолжался пять дней, с 30 августа по 3 сентября. Он включал в себя широкий спектр развлечений: авиашоу, соревнования, семинары и выставки.

Традиционно TEKNOFEST проходит в конце апреля в Стамбуле. В этом году в честь 100-летия Турецкой Республики мероприятия TEKNOFEST пройдут также в Анкаре — с 30 августа по 3 сентября, а затем и в Измире — с 27 сентября по 1 октября.

В Анкаре выставку технических достижений проведут в аэропорту Этимесгут, в Измире — в аэропорту Чигли.

Как ранее писал TRT на русском, на TEKNOFEST в Анкаре показали водородные автомобили, разработанные студентами турецких университетов.

Электромобили на энергии водорода более эффективны и чище, чем автомобили, использующие традиционные двигатели внутреннего сгорания. Водородные автомобили генерирует электроэнергию за счет электрохимических реакций, которые не оставляют после себя вредных выбросов, уточняет издание.

TEKNOFEST стал крупнейшим в мире мероприятием в сфере технологий, заявил ранее председатель правления мероприятия, глава турецкой авиастроительной компании Baykar Сельчук Байрактар.

Он напомнил: первый фестиваль прошел в 2018 году — тогда его посетили 500 тыс. человек. В 2023 году число посетителей площадки уже седьмого по счету фестиваля в аэропорту Ататюрка в Стамбуле превысило 2,5 млн человек. Таким образом TEKNOFEST стал самым крупным в мире фестивалем авиации, космоса и технологий, отметил Байрактар.

В этом году мероприятие охватило 333 тыс. команд и 1 млн заявок от участников из 81 провинции Турции и 96 других стран. Количество категорий соревнований увеличилось с 14 до 41 основной и 102 подкатегорий.