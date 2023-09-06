Комитет казахстанского Сената по финансам и бюджет обсудил закон об упрощении таможенного контроля с Турцией, сообщает пресс-служба парламента республики.

Цель закона — повысить эффективность и сократить сроки проведения таможенного контроля. Для этого вводится электронный обмен сведениями по товарам и транспортным средствам, перемещаемым между двумя странами.

Соглашение предусматривает приоритетный порядок прохождения границы в пунктах пропуска, упрощение таможенных формальностей для сокращения времени таможенного контроля. Также закон оговаривает освобождение от таможенного досмотра в пунктах пропуска, за исключением случаев наличия признаков правонарушений в сфере таможенного дела и контрабанды.

Депутаты уточнили: ратификация закона позволит упростить таможенные процедуры, создать благоприятные условия для участников внешнеэкономической деятельности. Это же улучшит условия для перевозчиков товаров.

Как ранее писал TRT на русском, один из крупнейших турецких холдингов Alarko Holding планирует инвестировать в сельскохозяйственный комплекс Казахстана, заявил президент холдинга Нури Йылдыз.

Предприниматель встретился с вице-министром сельского хозяйства Казахстана Багланом Бекбауовым и заявил о том, что планирует создать в республике тепличные комплексы открытого грунта, предприятия по производству органоминеральных удобрений, переработке и продаже продуктов питания, а также проекты в научной сфере.