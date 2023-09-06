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Форвард сборной Азербайджана по футболу перешел в турецкий клуб
Ренат Дадашов будет играть в составе турецкого «‎Хатайспора»‎, выступающего в Суперлиге Турции
Форвард сборной Азербайджана по футболу перешел в турецкий клуб
Форвард сборной Азербайджана по футболу перешел в турецкий клуб / Others
6 сентября 2023 г.

Форвард сборной Азербайджана по футболу Ренат Дадашов продолжит карьеру в Турции, передает портал Media.az.

24-летний нападающий заключил контракт с «Хатайспором». Клуб выступает в Суперлиге Турции. Детали трансфера игрока пока не разглашаются.

Сейчас форвард сборной Азербайджана носит форму швейцарского «Грассхоппера», выступающего в Премьер-лиге Швейцарии. 4 сентября сборная Азербайджана начала подготовку к предстоящему отборочному матчу ЕВРО-2024.

9 сентября она сыграет против команды Бельгии в Баку. Ранее издание Report сообщало, что Дадашев получил приглашения от трех турецких клубов: «Газиантеп», «Сивасспор» и «Коньяспор».

Контракт Рената Дадашова с «Грассхоппер» истекает летом 2024 года.

В начале сентября на официальном сайте FIFA вышла статья, посвященная развитию женского футбола Азербайджана. Материал рассказывает о стабильном развитии женского футбола в республике на протяжении 20 лет.

«Созданный в 2003 году женский чемпионат Азербайджана по футболу в этом году отмечает свое 20-летие. И за это время добился значительного прогресса. Азербайджан в 2012 году успешно провел чемпионат мира среди девушек до 17 лет», — говорится в статье.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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