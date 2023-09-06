На российскую кругосветную экспедицию на катамаране напали акулы

Катамаран кругосветной экспедиции Russian Ocean Way в составе двух россиян и француза атаковали акулы куки-каттеры: экипажу удалось спастись. Нападение произошло примерно в 835 километрах к юго-востоку от Кэрнса. Повреждения получил задний левый и правый баллоны катамарана. В результате этого он полностью погрузился под воду. Экипаж подал сигнал SOS и уже через 45 минут к катамарану подошёл сухогруз Dugong Ace, следующий до Шанхая. #акулы #нападениеакул #экспедиция #катамаран #кукикаттеры #экипаж #кэрнс #спасение #шанхай #trtrussian #trtнарусском