Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев написал открытое письмо редактору газеты The New York Times (NYT). Политик обвинил издание в том, что оно не предоставляет площадку для альтернативных точек зрения.

«Я сожалею, что вместо того, чтобы быть справедливой платформой для всех голосов, NYT ставит препоны и бюрократические барьеры на пути альтернативных взглядов», — написал чиновник в соцсети X (бывший Twitter).

«X предоставляет альтернативную, еще более мощную, свободную и открытую платформу против информационной монополии некоторых западных СМИ, которые занимаются пропагандой против моей страны в советском стиле‎»‎, — отметил Гаджиев.

По его словам, «‎при просмотре всех этих статьей, в том числе и материала NYT, складывается впечатление, что все они написаны в одной и той же правительственной редакции или пиар-компании, финансируемой армянским лобби и правительством». Ранее газета опубликовала несколько статей, где занимала явную проармянскую позицию, поддерживая обвинения Еревана и не представляя точку зрения Азербайджана.

«‎Никакой блокады не происходит»‎

6 сентября Гаджиев написал, что примирение Азербайджана и Армении возможно, если Ереван «‎принесет извинения за прошлые злодеяния»‎.

«Это бездоказательные и необоснованные обвинения в адрес Азербайджана. Никакого удушения или блокады армянских жителей Карабахского региона Азербайджана не происходит», — подчеркнул политик.

По его словам, Баку предлагает для карабахских армян несколько дорог. «И одной из важных дорог является дорога Агдам-Ханкенди. Она гораздо более эффективна и имеет больше логистических возможностей для охвата Карабахского региона», — уточнил чиновник.

В конце августа, как передает агентство «‎Анадолу», ‎Гаджиев призвал ЕС и США провести расследование в отношении всех проармянских политиков. «‎‎Деньги решают все! Все антиазербайджанские проармянские лоббисты и политики в США и Европе должны быть подвергнуты дальнейшему расследованию», — отметил представитель Азербайджана.

Как ранее писал TRT на русском, 12 декабря 2022 года отношения Азербайджана и Армении обострились после того, как азербайджанские экологи и волонтеры организовали акцию протеста на Лачинской дороге.

Активисты скандировали лозунги против незаконной эксплуатации Арменией природных ресурсов в Карабахском регионе. Экологи обвиняли Ереван в использовании Лачинского коридора для транспортировки полезных ископаемых в Армению.

Единственный доступ к этим ресурсам — особенно к золотому руднику Кызылбулаг и медно-молибденовому руднику Демирли — через Лачинскую дорогу. Протестующие требовали установить на маршруте постоянный контроль.

За день до начала протестов Азербайджан направил в Россию дипломатическую ноту, в которой выразил обеспокоенность незаконной эксплуатацией месторождений в регионе.

Армения утверждает, что протестующие перекрыли дорогу и описывает последствия для Карабаха как «гуманитарный кризис». Азербайджан отвергает эти утверждения.

В Баку заявили, что транспортные средства с гуманитарной помощью, принадлежащие Красному Кресту и российскому миротворческому контингенту, продолжают проходить через коридор. Это происходит согласно Трехсторонней декларации, подписанной Азербайджаном, Россией и Арменией после войны 2020 года.