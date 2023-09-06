ПОЛИТИКА
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Аргентинские студенты выложили портрет Месси из пластиковых крышек
Ученики аргентинской школы выложили портрет звезды футбола Лионеля Месси из пластиковых крышек. Аргентинец, которого считают одним из лучших футболистов всех времен, получил признание всего мира. Он стал семикратным обладателем Золотого мяча, завоевал золотую медаль Олимпийских игр 2008, а еще Месси капитан сборной Аргентины, которая получила титул Чемпиона мира по футболу 2022. #trtrussian #аргентина #месси #крышки #портрет #пластик #агентинскиестуденты #футбол #рисунокизкрышек #портретизкрышек #trtrussian #trtнарусском
футбол / Others
6 сентября 2023 г.
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