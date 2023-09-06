В первый день нового учебного года французские школы отправили домой десятки девочек за отказ снять абайи. Девушкам, которые отказались снять запрещенную одежду, дали письмо, в котором говорится, что «секуляризм — это не ограничение, это свобода». Об этом сообщает Guardian со ссылкой на заявление министра образования Франции Габриэля Атталя.

Абайя — свободная одежда длинного кроя, которую носят мусульманские женщины.

Министр подчеркнул: если девушки снова появятся в школе в абайе, будет «другой разговор».

В августе власти страны ввели запрет на ношение мусульманской одежды в школах. Несмотря на это, утром 4 сентября около 300 девушек пришли в учебные заведения абайях, отметил Атталь. По его словам, большинство из них согласились переодеться, но 67 человек отказались — за это их отправили домой.

Правительство объясняет свои действия тем, что ношение абайи в школах нарушает правила светскости в образовании. Ранее Париж уже запретил носить в учебных заведениях мусульманские платки на том основании, что они демонстрируют религиозную принадлежность.

Мусульмане Франции раскритиковали решение властей

Президент Франции Эммануэль Макрон 4 сентября выступил в защиту этой спорной меры. Политик заявил: в стране существует «меньшинство», которое «похищает религию и бросает вызов республике и секуляризму», что приводит к «худшим последствиям».

Он привел в пример убийство в 2020 году учителя Сэмюэля Пэти за то, что тот показал карикатуры на пророка Мухаммеда во время урока по гражданскому образованию.

«Мы не можем действовать так, как будто теракта, убийства Сэмюэля Пэти, не было», — заявил Макрон.

Ассоциация мусульман Франции подала ходатайство в Государственный совет, высший суд Франции по рассмотрению жалоб на государственные власти из-за запрета на ношение абайи и камиса.

Совет мусульманской веры Франции (CFCM), созданный для представления мусульман перед правительством, заявил, что запрет на абайю может создать «повышенный риск дискриминации». В совете заявили, что продолжат подавать жалобы в государственный совет.

Отсутствие «четкого определения этого предмета одежды [абайи] создает неясную ситуацию и юридическую неопределенность», говорится в сообщении CFCM.

Совет выразил опасение, что запрет станет поводом для «произвольного» контроля. Критерии оценки одежды молодых девушек могут основываться на «предполагаемом происхождении, фамилии или цвете кожи», а не на том, что они носят.

Правый крен

В марте 2004 года во Франции приняли закон, запрещающий «ношение знаков или одежды, с помощью которых учащиеся якобы демонстрируют свою религиозную принадлежность» в школах. Сюда входят большие христианские кресты, еврейские кипы и мусульманские платки.

В отличие от платков, абайи занимали серую зону и до сих пор не подвергались прямому запрету.

Этот вопрос стал доминирующей темой французской политики после летних каникул: критики обвиняли правительство в том, что оно пытается с помощью запрета на абайю конкурировать с крайне правым Национальным объединением Марин Ле Пен и смещается дальше вправо.

Как ранее писал TRT на русском, решение правительства вызвало предсказуемое одобрение со стороны правых партий, однако левые, центристы и крупные ученые страны раскритиковали этот шаг властей.

Клементину Отэн, член парламента от France Insoumise, назвала это вмешательством в религиозные свободы граждан. По ее словам, этот шаг кабмина стал «характерным для навязчивого неприятия мусульман».

Ряд французских ученых также назвали решение правительства контрпродуктивным.

«Это нанесет ущерб мусульманам в целом. Они почувствуют стигматизацию», — заявила социолог Аньес Де Фео, которая в течение последнего десятилетия изучала культуру никаба во Франции. «Это действительно позор», — констатировала эксперт.