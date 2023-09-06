В Мексике во время Бэби Шауэр разбился самолет

В Мексике во время авиашоу в честь объявления пола ожидаемого ребенка разбился самолет. По замыслу организаторов воздушное судно должно было пролететь над гостями, выпустив дым розового цвета. После того как самолет распылил в воздухе порошок, он начал терять высоту и вскоре потерпел крушение. Пилот от полученных травм скончался в больнице. #trtrussian #Мексика #гендерпати #Наволато #самолет #авария #вечеринка #праздник #trtнарусском