ПОЛИТИКА
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В Мексике во время Бэби Шауэр разбился самолет
В Мексике во время авиашоу в честь объявления пола ожидаемого ребенка разбился самолет. По замыслу организаторов воздушное судно должно было пролететь над гостями, выпустив дым розового цвета. После того как самолет распылил в воздухе порошок, он начал терять высоту и вскоре потерпел крушение. Пилот от полученных травм скончался в больнице. #trtrussian #Мексика #гендерпати #Наволато #самолет #авария #вечеринка #праздник #trtнарусском
самолет / Others
6 сентября 2023 г.
Истории
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