Армения с 11 по 20 сентября будет принимать совместные военные учения с США ARTSIV PARTNERS-2023. Маневры пройдут 11–20 сентября на базе учебного центра «Зар» в Армении. Об этом говорится в пресс-релизе армянского оборонного ведомства.

Цель учений — «повысить уровень оперативной совместимости подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях».

Министерство уточняет: учения включают «операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач». В числе других целей — обмен передовым опытом в области управления и тактической связи, а также повышение готовности армянского подразделения к плановым операциям, добавили в ведомстве.

Конфликт вокруг Лачинской дороги

Учения пройдут на фоне очередного обострения отношений Армении с Азербайджаном из-за Лачинского коридора. Стороны в последние полгода неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах на границе, а также в гуманитарном кризисе в Карабахе.

Как ранее писал TRT на русском, 12 декабря 2022 года отношения Азербайджана и Армении обострились после того, как азербайджанские экологи и волонтеры организовали акцию протеста на Лачинской дороге.

Активисты скандировали лозунги против незаконной эксплуатации Арменией природных ресурсов в Карабахском регионе. Экологи обвиняли Ереван в использовании Лачинского коридора для транспортировки полезных ископаемых в Армению.

Единственный доступ к этим ресурсам — особенно к золотому руднику Кызылбулаг и медно-молибденовому руднику Демирли — через Лачинскую дорогу. Протестующие требовали установить на маршруте постоянный контроль.

За день до начала протестов Азербайджан направил в Россию дипломатическую ноту, в которой выразил обеспокоенность незаконной эксплуатацией месторождений в регионе.

Армения утверждает, что протестующие перекрыли дорогу и описывает последствия для Карабаха как «гуманитарный кризис».

Азербайджан отвергает эти утверждения. В Баку заявили, что транспортные средства с гуманитарной помощью, принадлежащие Красному Кресту и российскому миротворческому контингенту, продолжают проходить через коридор. Это происходит согласно Трехсторонней декларации, подписанной Азербайджаном, Россией и Арменией после войны 2020 года.

Учения на фоне отставки постпреда при ОДКБ

Учения Еревана и Вашингтона пройдут на фоне новостей об отставке армянского постпреда при ОДКБ Виктора Биягова. Он занимал этот пост с ноября 2018 года.

«Основываясь на предложении премьер-министра [Никола Пашиняна ], отозвать Виктора Биягова с должности постоянного и полномочного представителя Республики Армения в ОДКБ», — сказано в указе президента страны.

Биягов назначен послом Армении в Нидерландах и постоянным представителем страны в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Тигран Балаян, который занимал пост посла в Нидерландах, назначен послом в Бельгии и руководителем представительства Армении в ЕС.

В Армении за последний год политики неоднократно выражали недовольство действиями ОДКБ. В сентябре 2022 года спикер парламента Армении Ален Симонян утверждал, что Ереван недоволен реакцией организации на произошедшее тогда обострение конфликта с Азербайджаном.

В октябре 2022 года премьер Армении Никол Пашинян отказался подписать декларацию по итогам саммита ОДКБ из-за отсутствия у организации «четкой политической оценки» действий Азербайджана.

В мае 2023 года Пашинян не исключил: Ереван может принять решение о выходе из ОДКБ. Он отметил: Армения могла бы закупать военную технику у других стран, но членство в ОДКБ закрывает эти возможности.

В состав ОДКБ входят шесть государств — помимо Армении и России, это Беларусь, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.