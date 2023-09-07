Первая леди Турции Эмине Эрдоган записала видеообращение участникам саммита первых леди и джентльменов в Киеве. В своем выступлении она призвала мировое сообщество осознать травматические последствия войн и стихийных бедствий, которые оставляют неизгладимые следы.

«‎‎Последствия войны в отношении психического здоровья и ее социальных аспектов часто игнорируются», — заявила Эрдоган.

«Особенно такие факты, как войны и стихийные бедствия, которые развиваются вне контроля отдельных лиц, имеют травматические последствия для людей, оставляя неизгладимые следы в человеческой душе», — добавила первая леди Турции.

Она также заявила, что украинцы продолжают испытывать разрушительные последствия войны, включая аннексию Крыма в 2014 году. «Более 8 млн украинцев были вынуждены покинуть родину и искать убежища в разных странах, чтобы избежать смерти и разрушений. Хотя более 5 млн украинцев вернулись в свою страну, семьи были разлучены, и это привело к большим трагедиям», — уточнила Эрдоган.

По ее словам, войны уничтожают не только человечество, но и его общее наследие, такое как города и цивилизации.

«Прекращение войны в Украине, как и во всех зонах конфликта, должно быть нашей общей ответственностью», — призвала первая леди Турции.

Справедливый мир

Турция с самого начала войны на Украине прилагает усилия, чтобы уменьшить разрушения и как можно скорее положить конец войне «справедливым миром», добавила Эмине Эрдоган.

По ее словам, после начала войны по инициативе первой леди Украины Елены Зеленской в Турцию привезли около 1200 детей, в том числе детей с особыми потребностями. Эрдоган подчеркнула: на каждой встрече с Зеленской они обсуждали проекты сотрудничества, особенно для уязвимых групп, чтобы залечить раны Украины. Первая леди Турции отметила: их первой целью будет обеспечение воссоединения семей.

«‎Как всегда, восстановление Украины во всех сферах будет одним из наших приоритетных вопросов в предстоящий период‎», — уточнила Эрдоган. Саммит первых леди и джентльменов — международное объединение супругов топ-лидеров мира, основанное Еленой Зеленской в 2021 году.

Цель саммита — обмен опытом и реализация совместных проектов на благо людей во всем мире. Во время саммита участники обсудили ментальное здоровье и подчеркнули, что это неотъемлемая часть благополучия человека.