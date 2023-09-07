За последние несколько дней Касым-Жомарт Токаев сделал целый ряд заявлений и шагов, демонстрирующих – его предвыборное обещание построить «Новый Казахстан», более справедливый и чуткий к запросам населения, уже реализуется. Впрочем, теперь речь президента наполнена новыми понятиями и политическими концепциями. Например, в послании к нации 1 сентября термин «Новый Казахстан» не встречалось вовсе, зато было «Справедливый Казахстан».

И, по словам президента, чтобы воплотить эту концепцию в жизнь, недостаточно усилий чиновников.

«Для построения Справедливого Казахстана одних только политических и экономических реформ недостаточно. В первую очередь требуется изменение общественного сознания и устремлений граждан, без этого вся остальная работа будет напрасна, – сказал Токаев в обращении к нации 1 сентября. – Формирование нового качества нации имеет особое значение для нашей страны. Все граждане, особенно молодежь, должны воплощать в себе самые лучшие качества – из этого складывается единая система ценностей общества. Если каждый будет патриотичным, образованным, трудолюбивым, дисциплинированным, ответственным, справедливым, бережливым и отзывчивым, то для нас не будет недостижимых высот».

Образ идеального гражданина Токаев решил взять у казахского поэта и философа Абая Кунанбаева, автора трактата «Совершенный человек». Совершенный человек с его точки зрения – ответственный, по-казахски – «адал азамат». «Вновь повторюсь: понятия «Справедливый Казахстан» и «Адал азамат», как основополагающие ценности, должны всегда стоять в одном ряду», – сказал он.

Тем не менее, к чиновникам у Касым-Жомарта Токаева тоже высокие требования – они должны олицетворять собой «слышащее государство», которое хорошо осознает проблемы населения. «Как вы знаете, с прошлого года в стране проводятся масштабные политические преобразования. Всего за полтора года осуществлены кардинальные изменения. Вы были их свидетелями и сами активно участвовали в реализации реформ, – напомнил Токаев. – Принятые меры позволили обеспечить оптимальный баланс между ветвями власти. Страна перешла на модель президентской республики с сильным парламентом. Таким образом, еще более укоренилась формула «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство». Нам предстоит на деле воплотить в жизнь принципы «слышащего государства», и здесь особая роль отводится парламенту».

Однако, главный образом послание президента Казахстана было посвящено экономике, и в этой сфере он отметил как успехи, так и планы на будущее.

«Несмотря на сложную геополитическую ситуацию, наша страна сохраняет положительную динамику по всем ключевым показателям экономического развития. В прошлом году ВВП Казахстана составил 104 триллиона тенге. Привлечены рекордные 28 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций. Внешнеторговый оборот также достиг рекордного уровня – 136 миллиардов долларов, из которых 84 – это экспорт. Опора стабильности нашей экономики – внешние резервы – вплотную приблизились к 100 миллиардам долларов», – отмечал Токаев.

Главная новость, озвученная в его послании, тоже была напрямую связана с экономикой – в стране должен пройти референдум о строительстве атомной электростанции.

«С одной стороны, Казахстану как крупнейшему производителю урана в мире надлежит иметь собственную атомную генерацию. Некоторые специалисты высказываются за строительство станций с малыми реакторами. С другой, у многих граждан и ряда экспертов есть опасения касательно безопасности атомных станций. И это понятно, учитывая трагическое наследие Семипалатинского ядерного полигона», – сказал он. – Строительство или отказ от возведения АЭС – крайне важный вопрос, касающийся будущего нашей страны. Поэтому предлагаю вынести его на общенациональный референдум. По конкретным срокам определимся позднее».

Еще одна неожиданная тема, которую поднял президент Казахстана – укрепление оборонно-промышленного комплекса. Хотя эта республика Центральной Азии считается одним из самых миролюбимых государств, у которой нет проблем с соседями, а значит и внешних угроз, Касым-Жомарт Токаев уверен – Астане необходимо снижать зависимость от экспортных поставок в этой сфере.

«Наша армия должна быть обеспечена высокотехнологичным вооружением и военной техникой, в том числе бронетехникой, беспилотными летательными аппаратами, современным стрелковым оружием. Нужно укрепить производственные мощности по оперативному ремонту техники, усилить поддержку отечественных предприятий, – призвал он. – Механизмом прямой финансовой поддержки отечественных предприятий станет специальный Фонд развития оборонно-промышленного комплекса».

Примечательно, что буквально через несколько дней после выступления президент Токаев лично проинспектировал один из полигонов в Алматинской области. Там президенту показали возможности местных компаний, специализирующихся на ремонте поврежденной техники. Впрочем, как отмечает пресс-служба казахстанского лидера, некоторые из представленных фирм представляют собой пример сотрудничества с Турцией.

«На выставке также была представлена продукция совместной казахстанско-турецкой компании «Казахстан Aselsan инжиниринг» (Астана), ТОО «Восток Полимер Снаб» (Оскемен), ТОО «Universal-Build» (Алматы), ИП «Energy General» (Алматы) и других предприятий, – говорится в сообщении. – Кроме того, Президенту были продемонстрированы возможности бронемашины «АRMA» турецкой компании «Otakar» в преодолении водных преград».