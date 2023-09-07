Федеральный суд округа Колумбия приговорил одного из бывших лидеров ультраправой группировки Proud Boys («Гордые парни») Энрике Таррио к 22 годам тюрьмы. Это самое суровое наказание по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года. Изначально прокуратура просила наказание в виде лишения свободы сроком на 33 года.

Таррио, а также других бывших лидеров признали виновными в подстрекательстве к мятежу. Итана Нордина приговорили к 18 годам тюрьмы, Джозефа Биггса — к 17, а Доминика Пеццолу — к 10 годам заключения.

Судья назвал Таррио «главным организатором» беспорядков во время штурма Капитолия 6 января 2021 года, «которым двигало революционное рвение». Тогда 2 тыс. человек ворвались в здание Конгресса, чтобы помешать утвердить итоги президентских выборов, прошедших в ноябре 2020 года, на которых победил Джозеф Байден. В результате беспорядков пять человек погибли, среди них один полицейский.

Адвокаты Таррио утверждают, что во время происходящего он не находился в Вашингтоне и «не оказывал прямое влияние» на случившееся. «Я не политический фанатик. Изменение результатов выборов или причинение вреда не было моей целью. Прошу вас не забирать у меня мои 40 лет», — обращался он к суду во время слушаний.

Но суд встал на сторону прокуроров, заявивших, что Таррио поддерживал связь с группировкой Proud Boys, внимательно следя за их действиями. Находясь в гостиничном номере примерно в 65 километрах от американской столицы, он отправлял сообщения участникам Proud Boys, поддерживая их действия.

Некоторые республиканцы из Конгресса обвинили администрацию Байдена в создании «двухуровневной» системы правосудия. По их словам, в стране сурово наказывают сторонников Дональда Трампа, проникших в Капитолий и при этом освобождают левых активистов, которые участвовали в беспорядках 2020 года Black Lives Matter, поджигая улицы и совершая грабежи. В результате погибли несколько десятков человек.

Террористический питейный клуб

Американская группировка Proud Boys, пропагандирующая политическое насилие и участвующая в нем, в Канаде и Новой Зеландии стоит в одном ряду с боевиками ДАЕШ и «Аль-Каиды», в феврале этого года ее причислили к террористическим. В самих Штатах Proud Boys действует легально и вполне открыто.

С Канадой группировку связывает ее основатель Гэвин Макиннес, выросший в Оттаве. Ультраправый активист, один из создателей медиакомпании Vice, к которой он уже не имеет никакого отношения. Четыре года назад Макиннес покинул ультраправую неофашистскую боевую организацию, хотя многие по-прежнему считают, что он сохраняет в ней свое влияние.

Proud Boys появились в 2016 году, назвав себя «прозападными шовинистами». Название «Гордые мальчики» появилось от песни «Proud of Your Boy», созданной для диснеевского фильма «Аладдин» 1992 года. В песне Аладдин извиняется перед матерью за то, что был плохим сыном и обещает, что она будет им гордиться. Впервые Макиннес услышал эту песню на одном из школьных концертов дочери, и она запала ему в душу.

Идеология Proud Boys мало чем отличается от идеологий других крайне правых в США — антикоммунизм, неприятие мигрантов, геев, культуры политкорректности. К этому добавились антисемитизм, расизм, исламофобия. Участниками группы могут стать только мужчины.

Организация выступает против феминизма, пропагандирует гендерные стереотипы, согласно которым «женщины должны подчиняться мужчинам». Proud Boys считают, что женщины должны быть домохозяйками, потому что они «ленивые и менее амбициозные», по сравнению с мужчинами.

Неофициальная форма участников группировки — черно-желтые футболки и модельные хипстерские стрижки.

Proud Boys рассказывают, что у них есть обряд инициации, состоящий из четырех стадий. Необходимо произнести клятву верности «Я гордый западный шовинист, я отказываюсь извиняться за создание современного мира», сделать татуировку, а также выполнить некоторые другие задания.

Сами активисты называют себя «мужским питейным клубом», который собирается время от времени для обсуждения политики. Однако это не совсем так. Группа участвовала в уличных столкновениях, в частности, с активистами Black Lives Matter, не раз выступала в качестве охраны на выступлениях консерваторов или митингах республиканцев.

В Республиканской партии связь с Proud Boys отрицают. Однако в сети появился ролик, на котором лоббист, бывший советник и друг Трампа Роджер Стоун стоит рядом с лидерами этой группы. Впоследствии он пояснил, что вооруженные люди рядом с ним «выполняют функцию охраны», поскольку он все время получает угрозы.

Трамписты на минималках

В последнее время Proud Boys стала одной из самых крайне правых группировок в США. За разжигание ненависти популярные соцсети заблокировали их страницы.

На Telegram-канале Proud Boys, насчитывающем десятки тысяч подписчиков, некоторые активисты изначально призывали к кровавым действиям для защиты белого большинства в США и Европе. Однако постепенно идеология поменялась и идеи о белом превосходстве сошли на нет. Лидером группировки стал афрокубинец Энрике Таррио.

Общее число участников неизвестно. Согласно отчетам, их может быть до шести тыс. человек. При этом сам Таррио заявлял, что в США их около 12 тыс., еще 22 тыс. — по всему миру. Однако так было до того, как о них заговорил Трамп.

На одних из дебатов в 2020 году занимавшего тогда пост президента Трампа попросили осудить действия Proud Boys. Однако политик сделал двусмысленное заявление: попросил их «отступить и ждать указаний». За это Трампа раскритиковали не только противники из Демократической партии, но и однопартийцы.

Впоследствии экс-лидер заявил: «Я не знаю, кто такие Proud Boys». Однако его предыдущие слова президента уже «придали движению смелости» и число сторонников выросло.

«Трамп пытался найти какую-то промежуточную фразу, чтобы показать, что не хочет активного насилия, но вместе с тем он поддерживает какие-то группировки, лояльные к нему. Кто-то воспринял это как поддержку, кто-то был недоволен, что он призывает их немного сбавить обороты», — пояснила в беседе с TRT на русском младший научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова Анастасия Бунина.

По ее мнению, нельзя считать Proud Boys группировкой за Трампа. «Их политическая повестка шире той, что представляет бывший президент, свои ценности. Но при этом определенный трампизм подразумевался, они поддерживали направление, в котором экс-президент вел страну», — добавила эксперт.

Пик популярности прошел

В оперативной группе ФБР по борьбе с терроризмом называют Proud Boys «националистической организацией с множеством отделений в США и потенциальной деятельностью в других западных странах». Там также отмечают, что участники группировки иногда «прибегают к насилию против людей, которых они считают угрозой своих ценностей», «регулярно посещают митинги, протесты и другие мероприятия, которые в свою очередь защищены первой поправкой Конституции».

Она не позволяет преследовать американских граждан за их политические и идеологические убеждения, поэтому в США власти могут признавать террористами лишь зарубежные организации.

«В основе — идеи прозападного шовинизма, сексизм, национализм, ксенофобия. Proud Boys не политическая группа, это уличные драчуны, которые часто встречаются, чтобы выпить пива, а потом ищут повод для конфликтов, чтобы применить насилие. В 2019-2020 году они пытались лезть на рожон, выступая против митингов за права разных меньшинств. В целом можно сказать, что пик их популярности уже прошел», — считает американист Анастасия Бунина.

По ее мнению, наиболее популярны они были во время протестов Black Lives Matter летом 2020 года.

«Было много митингов, где можно было ввязаться в какой-то конфликт. Пик их социальной возбужденности пришелся на штурм Капитолия», — отметила аналитик.

Она добавила, что активисты Proud Boys шли организованно, с оружием, у них был план штурма. «Не понятно, координировали ли они свои действия с Трампом, какие цели они преследовали. Но какие-то насильственные планы у них были. Постепенно они начали считать, что их задача — защищать Трампа, выступать против несправедливых выборов. В какой-то момент они стали радикальной группой», — пояснила специалист.

С началом судебного процесса социальная активность Proud Boys практически сошла на нет, их лидер стал меньше появляться в соцсетях, в Telegram-канале редко появляются какие-то посты. Общественный запрос спал.

При этом до этого Proud Boys была национальной организацией, у которой было множество ячеек в разных штатах. Кто-то остался сторонником группировки, кто-то разочаровался в ней, кто-то примкнул к другой радикальной организации.

«Некоторые до сих пор ходят по пабам, утверждая, что женщины должны быть на втором месте, а западная культура — на первом. Proud Boys все еще существуют в каком-то формате, в правых кругах интернета, они все еще недовольны сложившейся ситуацией, настроены агрессивно. Антисоциальный настрой остался, просто он перевоплотился в какие-то другие форматы», — подытожила Бунина.