Украина начала экспортировать свою сельхозпродукцию через средиземноморские порты Хорватии, сообщила министр экономики страны Юлия Свириденко. «Украинское зерно уже пошло на экспорт через хорватские порты. Этот торговый путь хоть и нишевый, но уже пользуется популярностью. Мы готовы его развивать, расширяя возможности транспортного коридора», — сказала она. По словам Свириденко, этот маршрут «будет играть важную роль» в торговле между странами, в том числе и после окончания боевых действий. Такое заявление министр сделала на встрече с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Он не раз выступал с предложением, чтобы через порты страны транспортировалось зерно с Украины.

«Хорватия видит себя средиземноморскими воротами в Центральную Европу, и именно поэтому мы предложили больше возможностей в наших портах, особенно в нашем стратегическом порту Риека», — сказал он и добавил, что власти Хорватии хотят развить железнодорожное сообщение между Риекой и портом Вуковар на Дунае.

Расстояние между ними — более 350 км по прямой. У Украины на Дунае есть несколько портов — например, Рени и Измаил. В последнее время они подвергаются ударам. Киев ищет альтернативные пути поставок для своего зерна ввиду прекращения действия зерновой сделки. Она не работает с 17 июля. Москва вышла из соглашения, требуя выполнения своих условий — в частности, переподключения Россельхозбанка к SWIFT и возобновления работы аммиакопровода Тольятти — Одесса. Требования России направлены на снятие ограничений на ее сельхозэкспорт, что было частью сделки наряду с транспортировкой украинского зерна по Черному морю.

После переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отмечал, что Анкара тесно контактирует с ООН по возобновлению черноморской зерновой сделки. Реджеп Тайип Эрдоган указал, что обсудит вопрос Черноморской зерновой инициативы с генсеком ООН Антониу Гутерришем во время предстоящего визита в Нью-Йорк на Генассамблею организации. Он выразил надежду на достижение в ближайшее время «хороших результатов» по возобновлению зерновой сделки, которые «оправдают ожидания». Ранее зерно из Украины через порты на Дунае не вывозили, так как транспортировка их по Черному морю была самой дешевой ($29 за тонну против $124 из дунайских портов в ноябре 2022 года). Цены на экспорт по суше были еще выше — $140 за тонну. На фоне изменений в логистике украинские фермеры сталкиваются с убытками, указывали в WSJ.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь по видеосвязи к участникам саммита Инициативы трех морей в Румынии, призвал европейские страны не продлевать ограничения на экспорт украинской агропродукции. Запрет на его ввоз действует в Польше, Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии, его срок истекает 15 сентября. Если мера продолжит действовать, Киев может обратиться в арбитраж, допустил Зеленский.