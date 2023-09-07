ПОЛИТИКА
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WorldFood 2023: Стамбул как центр пищевой промышленности мира.
Стамбул на несколько дней стал мировым центром пищевой промышленности. Сюда из разных стран съехались представители отрасли на международную выставку World Food Istanbul 2023. Она проводится в Стамбуле уже в 31 раз. И в этом году в ней участвуют около 1500 производителей. Размах фестиваля еды оценил журналист ТРТ на русском. #worldfood #стамбул #пищеваяпромышленность #кухнимира #выставка #worldfoodistanbul2023 #еда #фестиваль #trtrussian #trtнарусском
тлотдл / Others
7 сентября 2023 г.
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