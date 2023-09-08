Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила октябрьские отпускные цены на нефть для покупателей из Азии и США. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Компания повысила цену марки Arab Light для покупателей из Азии на $0,1 за баррель. Цена будет на $3,6 превышать цену корзины сортов Oman/Dubai. При этом рынки ожидали, что стоимость вырастет на $0,3.

«‎Саудовская Аравия четвертый месяц подряд повышает цены на свою нефть для Азии, что свидетельствует об ужесточении ситуации на рынке после того, как королевство в очередной раз продлило одностороннее сокращение поставок»‎, — пишет Bloomberg.

Для потребителей из США Saudi Aramco повысила все цены на $0,2. При этом для потребителей в Европе компания цены снизила.

«‎Aramco снизила стоимость поставок в Средиземноморье и Северо-Западную Европу на 10 центов за баррель‎», — уточняет издание.

Решение Москвы и Эр-Рияда сократить добычу

5 сентября Саудовская Аравия и Россия заявили о добровольном сокращении добычи нефти на 1,3 млн баррелей в сутки до конца года. Добыча королевства будет удерживаться на уровне около 9 млн баррелей в день — это самый низкий уровень за последние годы.

Действия Саудовской Аравии и РФ привели к тому, что стоимость эталонной марки Brent превысила $90 за баррель на торгах 5 сентября — впервые с ноября.

Действия двух стран могут увеличить инфляцию и стоимость бензина. Это также оказывает новое давление на отношения Саудовской Аравии с США, отмечает агентство AP. Президент Джо Байден в прошлом году предупредил королевство: партнерство с Россией по сокращениям будет иметь неуказанные «последствия».

Saudi Aramco — национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки.

Как ранее писал TRT на русском, в январе-феврале 2023 года Россия обошла Саудовскую Аравию и стала основным поставщиком нефти в КНР. В первые два месяца года поставки сырой нефти из РФ в Китай выросли на 23,8% в среднегодовом значении. Китайские НПЗ скупают российскую нефть с большими скидками.